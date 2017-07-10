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Ryanair приостановил продажу билетов в Украину

Понедельник, 10 июля 2017, 16:00 — Александр Колесниченко

На официальном сайте ирландского лоукостера Ryanair исчезла возможность покупки билетов по направлению в и из аэропортов "Борисполь" и "Львов".

Так, при попытке выбрать билет на доступные для полетов даты, в строке календаря отсутствуют активные гиперссылки с ценой билета.

Билеты невозможно приобрести как в/из "Борисполя", так и в/из аэропорта "Львов".

Ранее стали известны требования Ryanair, которые "Борисполю" выдвинул лоукостер Ryanair, и по поводу которых аэропорт пытается вести переговоры.

Среди них: бесплатная аэронавигация, бесплатные площади для рекламы, бесплатная аренда площадей в терминале, бесплатная земля для строительства отеля, единая ставка аэропортового сбора на пассажира на 4 года в размере 7,5 долларов.

Также, генеральный директор аэропорта "Борисполь" рассказал, что будет с купленными билетами, если договор с лоукостером Ryanair не подпишут.

Вскоре, министр инфраструктуры Владимир Омелян предполагает, что ирландский лоукостер Ryanair объявит об отмене полетов в Украину.

Александр Колесниченко, ЭП

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Ryanair Борисполь Львов
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