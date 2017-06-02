Російський нафтогазовий бізнес в Україні перейшов людині Медведчука - Схеми

Російська держкомпанія "Роснєфть" продала нафтогазовий бізнес ізраїльському бізнесмену Нісану Моісеєву, пов’язаному з Віктором Медведчуком.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

"Із початком конфлікту в 2014 році між Україною і Росією, коли почалися бойові дії на Донбасі, коли захопили Крим, російські компанії вирішили покинути Україну або зробити вигляд, що вони йдуть", – розповідає Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії UPECO.

У 2014 році "Лукойл" продав свою мережу АЗС та нафтобаз австрійській фірмі AMIC Energy, одним із засновників якої виявився колишній топ-менеджер "Лукойлу". Це було сприйнято, як перекладання активів з однієї кишені в іншу.

Державна компанія "Роснєфть" вчинила як "Лукойл" і продала у 2016 році свої активи в Україні. А це – майже 150 заправок переважно під брендом "ТНК", мережу нафтобаз та Лисичанський нафтопереробний завод.

Покупцем виявилася маловідома швейцарська фірма Glusco Energy. Це дочірня структура іншої швейцарської фірми – Proton Energy Group, офіційний власник якої – ізраїльський бізнесмен Нісан Моісеєв.

"Нісан Моісеєв відомий на українському ринку нафтопродуктів з 2009 року. У 2015 році його компанія стала найбільшим постачальником нафтопродуктів морем. На сьогодні за нею близько 30 відсотків поставок дизельного палива", – говорить директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Видання Liga.net у своєму розслідуванні пов’язує нового власника українських активів "Роснєфті" з Віктором Медведчуком – кумом президента Росії Володимира Путіна та представником України в гуманітарній підгрупі на переговорах в Мінську. Однак і Медведчук, і Моісеєв це заперечують.

"З паном Медведчуком я знайомий давно, як і з багатьма іншими публічними людьми та бізнесменами. Нас пов'язують дружні відносини, а не ділові. Ніякого стосунку пан Медведчук до цих компаній не має, вони належать мені, я – їхній єдиний власник", – заявив Моісеєв у письмовій відповіді на запит журналістів "Схем".

Медведчук не відповів на запит журналістів по суті, вдавшись до образ на адресу Радіо Свобода. Але раніше у прес-службі громадського руху "Український вибір", лідером якого є він, повідомляли, що ні Віктор Медведчук, ні його структури жодного стосунку до угоди купівлі-продажу активів "Роснєфті" не мають.

Проте, журналісти програми зафіксували, як 14 листопада 2016 року із аеропорту "Внуково" (Москва) до аеропорту "Київ" прилетів приватний літак "Фалькон 900". Із літака вийшов Віктор Медведчук у компанії декількох чоловіків.

Це відео "Схеми" публікували раніше, але зараз журналісти видання "Нефтерынок" допомогли ідентифікувати того, хто прилетів тоді з Медведчуком із Москви. Одним з цих людей виявився Нісан Моісеєв – той самий офіційний покупець російських активів в Україні.

Схоже, Медведчук і Моісеєв добре знайомі, адже не тільки прилетіли в одному літаку, але й обмінялись на прощання дружнім поцілунком, що зафіксували "Схеми" на відео.

Ця зустріч збіглася у часі з "зачищенням" ринку імпорту скрапленого газу України під нового гравця, яким став той самий Нісан Моісеєв.

Нагадаємо, Федеральна служба з технічного та експортного контролю РФ з 1 квітня призупинила декларування скрапленого газу у всіх напрямках, після чого оптові ціни на скраплений газ зросли.

Як відомо, за підсумками лютого компанія "Глуско Україна", яка є ексклюзивним постачальником зрідженого газу "Роснєфті" в Україні, стала найбільшим імпортером.

"Глуско Україна" почала імпортувати скраплений газ на український ринок після того, як СБУ ініціювало застосування санкцій до 16 інших компаній-імпортерів.