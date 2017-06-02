Российский нефтегазовый бизнес в Украине перешел человеку Медведчука - Схемы

Российская госкомпания "Роснефть" продала нефтегазовый бизнес израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, связанному с Виктором Медведчуком.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

"С началом конфликта в 2014 году между Украиной и Россией, когда начались боевые действия на Донбассе, когда захватили Крым, российские компании решили покинуть Украину или сделать вид, что они уходят", - рассказывает Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO.

В 2014 году "Лукойл" продал свою сеть АЗС и нефтебаз австрийской фирме AMIC Energy, одним из основателей которой оказался бывший топ-менеджер "Лукойла". Это было воспринято, как перекладывание активов из одного кармана в другой.

Государственная компания "Роснефть" поступила как "Лукойл" и продала в 2016 году свои активы в Украине. А это - почти 150 заправок в основном под брендом "ТНК", сеть нефтебаз и Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.

Покупателем оказалась малоизвестная швейцарская фирма Glusco Energy. Это дочерняя структура другой швейцарской фирмы - Proton Energy Group, официальный владелец которой - израильский бизнесмен Нисан Моисеев.

"Нисан Моисеев известен на украинском рынке нефтепродуктов с 2009 года. В 2015 году его компания стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов морем. На сегодня по ней около 30 процентов поставок дизельного топлива", - говорит директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Издание Liga.net в своем расследовании связывает нового владельца украинских активов "Роснефти" с Виктором Медведчуком - кумом президента России Владимира Путина и представителем Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске. Однако и Медведчук, и Моисеев это отрицают.

"С господином Медведчуком я знаком давно, как и со многими другими публичными людьми и бизнесменами. Нас связывают дружеские отношения, а не деловые. Никакого отношения господин Медведчук к этим компаниям не имеет, они принадлежат мне, я - их единственный владелец", - заявил Моисеев в письменном ответе на запрос журналистов "Схем".

Медведчук не ответил на запрос журналистов по сути, прибегнув к оскорблениям в адрес Радио Свобода. Но прежде в пресс-службе общественного движения "Украинский выбор", лидером которого является он, сообщали, что ни Виктор Медведчук, ни его структуры никакого отношения к соглашению купли-продажи активов "Роснефти" не имеют.

Однако, журналисты программы зафиксировали, как 14 ноября 2016 года из аэропорта "Внуково" (Москва) в аэропорт "Киев" прилетел частный самолет "Фалькон 900". Из самолета вышел Виктор Медведчук в компании нескольких мужчин.

Это видео "Схемы" публиковали ранее, но сейчас журналисты издания "Нефтерынок" помогли идентифицировать того, кто прилетел тогда с Медведчуком из Москвы. Одним из этих людей оказался Нисан Моисеев - тот самый официальный покупатель российских активов в Украине.

Похоже, Медведчук и Моисеев хорошо знакомы, ведь не только прилетели в одном самолете, но и обменялись на прощание дружеским поцелуем, запечатлевшие "Схемы" на видео.

Эта встреча совпала по времени с "зачисткой" рынка импорта сжиженного газа Украины под нового игрока, которым стал тот самый Нисан Моисеев.

Напомним, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ с 1 апреля приостановила декларирования сжиженного газа во всех направлениях, после чего оптовые цены на сжиженный газ выросли.

Как известно, по итогам февраля компания "Глуско Украина", которая является эксклюзивным поставщиком сжиженного газа "Роснефти" в Украину, стала крупнейшим импортером.

"Глуско Украина" начала импортировать сжиженный газ на украинский рынок после того, как СБУ инициировало применения санкций к 16 другим компаниям-импортерам.