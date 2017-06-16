OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 16 червня.

Про тарифи. Київська міська державна адміністрація збільшила тариф на послуги з утримування багатоквартирних будинків і прибудинкових територій з 3 до 6,43 гривні за 1 квадратний метр.

Про Приватбанк. Націоналізований Приватбанк потребує докапіталізації на 38,5 мільярда гривень.

Про повернення відмитих коштів. Понад 500 тисяч доларів США, повернуті до державного бюджету України Генпрокуратурою у співпраці з Мін'юстом США, надійшли на рахунки Міністерства юстиції України.

Про Курченка. Засновник групи "СЄПЕК" Сергій Курченко зайнявся експортними поставками вугілля українського походження.

Про Злочевського. Колишній міністр екології часів Януковича Микола Злочевський зберіг видобуток газу на Прикарпатті. Так, суд відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у визнанні недійсним спеціального дозволу ТОВ "Парі" на роботи на Пилипівському родовищі в Івано-Франківській області.

Про заводи Фірташа. Підприємства черкаський Азот, Рівнеазот і сєверодонецький Азот, що входять до групи Ostchem Дмитра Фірташа, відновлюють виробництво добрив після більш ніж тримісячного простою.

Про "справу Оніщенка". Солом'янський районний суд Києва взяв під варту на два місяці обвинуваченого в "газовій справі" екс-депутата Олександра Онищенка Валерія Постного.

Про бюджет. Доходи загального фонду державного бюджету у наступному році можуть становити 790,2 мільярда гривень, видатки - 856,6 мільярда гривень, дефіцит - 61,7 мільярда.

Про мінімальну зарплатню. Бюджетною резолюцією пропонується встановити розмір мінімальної зарплати з 1 січня 2018 року на рівні 3 723 гривні, з 2019 року - 4 173 гривні, з 2020 року - 4 425 гривень.

Про земельну реформу. Міністерстві аграрної політики і продовольства допускає можливість продажу земельних ділянок із урахуванням низки обмежень невеликим юридичним особам у разі скасування мораторію на продаж сільгоспземель.

Про пенсійну реформу. Національна рада реформ на засіданні 16 червня розгляне проект урядової пенсійної реформи.

Ще президент Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів восени збільшити розмір пенсій та скасувати їх оподаткування.

Текст дня:

Обіцяного три роки чекають: як Мінфін рятував бюджет від забаганок

ЕП з'ясовувала, як зміниться бюджетний процес з 2018 року.