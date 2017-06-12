OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 12 червня.

Про Веревського. Група Кернел закінчила процес купівлі холдингу Українські аграрні інвестиції, що зробило холдинг Андрія Веревського найбільшим власником земельного банку України.

Про УЗ. "Укразалізниця" запускає потяг сполученням Львів-Варна.

Про Нафтогаз. НАК "Нафтогаз України" корегує проект фінансового плану в частині інвестицій в ГТС через ризик припинення транзиту російського газу.

Про Ощадбанк. Суд порушив справу за позовом "Ощадбанку" до "Укртелекому" про стягнення 1,1 мільярда гривень.

Про ГПУ. Генпрокуратура повідомила про підозру у незаконній приватизації держмайна екс-міністру агрополітики та продовольства Миколі Присяжнюку.

Про зарплатню. Прогнозоване зростання середньої заробітної плати на 37 відсотків - до 7100 гривень – передбачається вже до кінця року.

Про пенсії. Міністр соцполітики Андрій Рева пояснив нові правила нарахування пенсій. Деталі за посиланням.

"Про ринок електричної енергії". Закон "Про ринок електричної енергії" набрав чинності з 11 червня після офіційного оприлюднення його тексту в газеті "Урядовий кур'єр" в минулу суботу.

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Олег Семінський: ДТЕК Ахметова простимулював ГПУ не розслідувати моє викрадення

Розмова про безпрецедентну документальну історію "ходіння по трупах заради грошей", про роль в житті "Нафтогазвидобування" Віктора Пінчука, Віктора Медведчука, Петра Порошенка і боязні Ріната Ахметова зустрічатися з "токсичними" людьми.

Три роки на Банковій: що відбувається з бізнесом Порошенка

Чи зростає бізнес Петра Порошенка, поки він керує країною.