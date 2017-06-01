OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 1 червня.

Про обшуки СБУ. У телеком-компанії Wnet і в офісі компанії Оллі Транс, співробітники СБУ проводять обшуки.

В СБУ повідомили, що викрили механізм незаконної маршрутизації інтернет-провайдером Wnet трафіку на тимчасово окупований Крим в інтересах спецслужб РФ.

Про економічні втрати на Донбасі. Економічні втрати України від конфлікту на Донбасі в 2016 році склали 20,4% ВВП.

Про квоти. Європарламент проголосував за розширення безмитних квот для України з окремими винятками.

Про конкурентоспроможність. Україна посіла 60-те місце у рейтингу найбільш конкурентоспроможних економік за 2017 рік. У 2016 Україна займала 59 сходинку.

Про WOG. Акції покійного Ігоря Єремєєва в бізнесі паливної компанії WOG стали предметом боротьби з боку найбільшого акціонера компанії Степана Івахіва і лідера групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Про Mail.Ru. Український підрозділ Mail.Ru буде закрито, а його працівникам запропонують продовжити роботу в російських офісах компанії.

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"Нафтогаз" vs "Газпром". Чим завершилася битва під Стокгольмом

"Нафтогаз" святкує перемогу, "Газпром" мовчить та лише відстрілюється короткими цитатами про те, що треба чекати нових, наступних рішень зі Стокгольму.

Футболу не буде. UEFA просить Нацбанк оплатити борги Коломойського

Чому за трансляцію футбольних матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи телеканалами Ігоря Коломойського доведеться заплатити з держбюджету.