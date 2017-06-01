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Коломойський може стати акціонером WOG - ЗМІ

Четвер, 1 червня 2017, 17:35

Акції покійного Ігоря Єремєєва в бізнесі паливної компанії WOG стали предметом боротьби з боку найбільшого акціонера компанії Степана Івахіва і лідера групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє OilNews з посиланням на джерела, близькі до WOG і групи "Приват".

За даними джерел в WOG, Степан Івахів нещодавно заявив менеджменту мережі про консолідацію 50% бізнесу за рахунок частки Петра Димінського. Іншими акціонерами компанії залишаються Сергій Лагур (25%) і діти загиблого Ігоря Єремєєва Роман і Софія (25%).

В єдиному реєстрі юросіб всі вони числяться засновниками ТОВ "ВОГ РИТЕЙЛ" (ЄДРПОУ 38740702).

Численні джерела стверджують, що Івахів має намір наростити свою частку в компанії за рахунок пакета Єремєєва. На цьому тлі наростає конфлікт між ним і вдовою Тетяною Єремєєвою.

"Предметом розглядів є нерухомість Єремєєва в Луцьку і Києві. Кілька місяців сім’я не отримує фінансової допомоги, яку отримувала раніше", – говорить співрозмовник, знайомий з ситуацією. За іншими даними, вже йдуть судові розгляди.

Ситуацією може скористатися група "Приват". Видання "Деловая столица" пише, що Ігор Коломойський вже включився в боротьбу: його близький партнер, голова Волинської облради Ігор Палиця вже провів переговори з Тетяною Єремєєвою.

"В результаті вона нібито дала згоду на продаж. У компанії WOG кажуть, що вже отримують запити від юристів Ігоря Палиці від імені Тетяни Єремєєвої", – пише "ДС". Видання повідомляє, що крім грошей Палиця сприятиме політичній кар’єрі вдови, яка має шанси балотуватися у виборчому окрузі Ігоря Єремєєва.

Мережа АЗС під брендом WOG, що входить до групи компаній Континіум, є найбільшою в країні і налічує понад 500 комплексів у всіх областях, а також 32 нафтобази. Окрім компанії WOG, туди входять також компанії "КОМО", ЗАТ "Галичина", гіпермаркет "Там Там" та ряд інших активів.

Степан Івахів – народний депутат України, депутатська група "Воля народу", один із засновників групи компаній "Континіум", найближчий соратник  Ігоря Єремєєва. Forbes у 2015 році оцінив статки Івахіва у 93 млн доларів.

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WOG Коломойський
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