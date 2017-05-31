"Нафтогаз" заявляє про локальну перемогу над "Газпромом"

Вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати" повністю скасовані.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі держхолдингу з посиланням на главу НАК Андрія Коболева.

Також, трибунал задовольнив вимогу НАК "Нафтогаз України" про перегляд ціни в контракті на поставку газу з "Газпромом" з урахуванням ринкових умов.

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль повідомила, що суд задовольнив вимогу НАК "Нафтогаз України" про скасування заборони на реекспорт газу.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" 31 травня отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу в провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу.

Зустрічні позови "Нафтогазу" і "Газпрому" за контрактом на поставку газу були подані в арбітраж в червні 2014 року, усні слухання були завершені в жовтні 2016 року, а рішення очікується в другому кварталі 2017 року.

Станом на початок квітня 2017 року, взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за договором купівлі-продажу газу з урахуванням штрафів і відсотків становили близько 45,7 млрд доларів і 17,9 млрд доларів відповідно.

Фінансові претензії "Нафтогазу" за контрактом включають в себе відшкодування переплати за газ (17,9 млрд доларів), претензії "Газпрому" - неоплачені рахунки в частині спірної ціни за листопад 2013 - травень 2014 рр. (2,9 млрд доларів) і оплата не поставленого газу на вимогу "бери або плати" (42,8 млрд доларів).

Без урахування штрафів і відсотків претензії "Газпрому" на кінець травня 2017 року становлять 34,5 млрд доларів за непоставлений газ на вимогу "бери або плати" і 2,2 млрд доларів в частині спірної ціни в четвертому кварталі 2013 року і другому кварталі 2014 го , а вимоги "Нафтогазу" - 14,1 млрд доларів за переплату за газ, придбаний з 20 травня 2011 року до жовтня 2015 року.

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