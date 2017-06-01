Економічні втрати України від конфлікту на Донбасі склали 20,4% ВВП
Економічні втрати України від конфлікту на Донбасі в 2016 році склали 20,4% ВВП.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Глобальний індекс миролюбності, опублікований Інститутом економіки і світу в Сіднеї (Австралія).
Згідно з ним, економічна вартість насильства в країні дорівнює 20,4% ВВП, або 66, 749 млрд доларів за індексом купівельної спроможності.
Згідно з рейтингом, найбільш миролюбною країною визнана Ісландія, на другому місці - Нова Зеландія, третьому - Португалія, на четвертому - Австрія і на п'ятому - Данія. Найменш миролюбними країнами визнані Ірак, Афганістан і Сирія.
Україна в даному рейтингу зайняла 154 місце, піднявшись на два пункти. При цьому РФ зайняла 151 місце, не змінивши свого положення з 2016 року.
Також Україна зайняла 12-е місце по мілітаризації. Самим мілітаризованим визнаний Ізраїль, на другому місці - РФ, а на третьому Північна Корея.
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