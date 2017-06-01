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Україна опустилася в рейтингу найбільш конкурентоспроможних економік

Четвер, 1 червня 2017, 10:52

Україна посіла 60-те місце у рейтингу найбільш конкурентоспроможних економік за 2017 рік.

Про це йдеться у результатах дослідження Міжнародного інституту управлінського розвитку.

У 2016 Україна займала 59 сходинку. У цьому році на 59 позиції опинилася Хорватія, а на 61 - Бразилія.

На першому місці рейтингу опинився спеціальний адміністративний район Китаю Гонконг. На другому місці опинилася Швейцарія, а замикає трійку лідерів Сінгапур. Далі йдуть США, Нідерланди, Ірландія, Данія, Люксембург, Швеція. Замикають першу десятку Арабські емірати. Росія зайняла в рейтингу 46 місце.

Кожна держава в дослідженні оцінюється на основі аналізу 333 критеріїв за чотирма основними показниками ключових аспектів економічного життя країни: стан економіки, ефективність уряду, стан ділового середовища, стан інфраструктури.

Рейтинг розрахований за методикою європейського Інституту менеджменту (Institute of Management Development, IMD), який базується в Лозанні (Швейцарія).

Нагадаємо, у 2016 році Україна зайняла 59-е місце в рейтингу конкурентоспроможних економік світу.

Економічна правда

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