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СБУ обшукує ще одного провайдера - ЗМІ

Четвер, 1 червня 2017, 12:50

Співробітники СБУ проводять обшук в офісі компанії Оллі Транс в Києві.

Про це повідомляє Liga.net.

За словами джерела, в офіс компанії прийшли люди з нашивками СБУ. Співробітників компанії закрили в офісі, а адвокатів вивели на вулицю. У керівництва відібрали телефони.

Видання спробувало зв'язатися з офісом компанії, але там поки не можуть говорити.

Оллі Транс - телеком компанія, що надає послуги широкосмугового доступу в інтернет.

Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що у офісі телеком-провайдера Wnet проводяться обшуки.

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