СБУ обшукує ще одного провайдера - ЗМІ
Четвер, 1 червня 2017, 12:50
Співробітники СБУ проводять обшук в офісі компанії Оллі Транс в Києві.
Про це повідомляє Liga.net.
За словами джерела, в офіс компанії прийшли люди з нашивками СБУ. Співробітників компанії закрили в офісі, а адвокатів вивели на вулицю. У керівництва відібрали телефони.
Видання спробувало зв'язатися з офісом компанії, але там поки не можуть говорити.
Оллі Транс - телеком компанія, що надає послуги широкосмугового доступу в інтернет.
Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що у офісі телеком-провайдера Wnet проводяться обшуки.
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