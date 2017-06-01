СБУ обшукує ще одного провайдера - ЗМІ

Співробітники СБУ проводять обшук в офісі компанії Оллі Транс в Києві.

Про це повідомляє Liga.net.

За словами джерела, в офіс компанії прийшли люди з нашивками СБУ. Співробітників компанії закрили в офісі, а адвокатів вивели на вулицю. У керівництва відібрали телефони.

Видання спробувало зв'язатися з офісом компанії, але там поки не можуть говорити.

Оллі Транс - телеком компанія, що надає послуги широкосмугового доступу в інтернет.

Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що у офісі телеком-провайдера Wnet проводяться обшуки.