СБУ: провайдер Wnet діяв в інтересах ФСБ РФ

Служба безпеки викрила механізм незаконної маршрутизації інтернет-провайдером Wnet (Дабл-Ю Нет Україна) трафіку на тимчасово окупований Крим в інтересах спецслужб РФ.

Про це повідомили в СБУ.

Як повідомляється, правоохоронці встановили, що сегмент мережі та телекомунікаційне обладнання компанії її власники передали фіктивній комерційній структурі, контроль над якою отримала ФСБ РФ.

Після цього російська спецслужба встановила на телекомобладнання власні технічні спецзасоби.

"Незважаючи на це, власники українського провайдера продовжували маршрутизацію трафіку до точки доступу в Сімферополі. За інформацією спецслужби, через незаконну маршрутизацію трафіку в анексований Крим ФСБ РФ планувала отримати доступ і знімати інформацію з українського сегмента мережі провайдера", - розповіли у СБУ.

При цьому наголошується, що в Україні серед клієнтів компанії були, зокрема, державні установи, міжнародні організації і великі банківські установи.

Співробітники СБ України також встановили, що завдяки трафіку, отриманому від українського провайдера через магістральний канал, послуги доступу в інтернет отримували ФСБ в Криму, Воєнтелеком РФ і псевдодержавні підприємства зв'язку.

"Під час проведення слідчих дій в офісі провайдера співробітники спецслужби вилучили телекомунікаційне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну маршрутизацію трафіку на тимчасово окуповану територію АР Крим та контроль за його поширенням ФСБ РФ", - додали у відомстві.

Досудове слідство проводиться в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Нагадаємо, що раніше СБУ підтвердила, що проводить санкціоновані обшуки в офісі інтернет-провайдера Wnet.

Економічна правда