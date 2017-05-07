OVERTIME: ГОЛОВНЕ ЗА ВИХІДНІ

Головні економічні новини за вихідні.

Про Януковича. За оцінками Генпрокуратури, за 2,5 року "Сім'я" вкрала приблизно один держбюджет України.

Про Мартиненка. П'ятому підозрюваному у "справі Мартиненка" суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Про вугілля. За місяць Україна знизила видобуток вугілля на 22%.

Про гривню. Національний банк знизив офіційний курс гривні на 2 копійки до 26,50 гривні за долар

Про децентралізацію. Гройсман похвалився, що місцеві бюджети зросли на 14,5 мільярда.

Про транспорт. Президент Петро Порошенко підписав закон "Про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком".

Про електронний квиток. Закон про електронний квиток в міському транспорті набув чинності.

Про технології. В Одесі з'явився перший в місті термінал для купівлі і продажу біткоінів.