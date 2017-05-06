За місяць Україна знизила видобуток вугілля на 22%

Вуглевидобувні підприємства України в січні-квітні 2017 року зменшили видобуток рядового вугілля, за оперативними даними, на 3,3% (на 439,9 тисяч тонн) порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 13,66 млн тонн.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

За його словами, видобуток коксівного вугілля знизився на 25% (на 769,5 тисяч тонн) - до 2,309 млн тонн, тоді як енергетичного зріс на 3,2% (на 329,6 тисяч тонн) - до 10,756 млн тонн.

Водночас у квітні-2017 видобуток рядового вугілля скоротився на 22,3% (на 777 тисяч тонн) порівняно з квітнем-2016 - до 2,706 млн тонн, що пов'язано із захопленням бойовиками вугільних підприємств ДТЕК на тимчасово неконтрольованій території.

За підсумками квітня-2016 сумарний видобуток захоплених підприємств – "Комсомолець Донбасу", "Свердловантрацит" і "Ровенькиантрацит" – становив 718,6 тисяч тонн, а озвучений гендиректором ДТЕК Максимом Тімченком план видобутку щодо цих компаній на 2017 рік становив 12 млн тонн.

Як повідомлялося, України в 2016 році збільшила видобуток рядового вугілля на 2,8% порівняно з 2015 роком - до 40,864 млн тонн.

Зокрема, видобуток коксівного вугілля зріс на 0,4% (на 36,3 тисяч тонн) - до 8,361 млн тонн, енергетичного - на 3,4%, до 32,502 млн тонн.