За оцінками Генпрокуратури, упродовж правління екс-президента Віктора Януковича було вкрадено близько 40 млрд доларів.

Про це в ефірі UMN розповів заступник генерального прокурора Євген Єнін, передає "Укрінформ".

"За нашими оцінками, протягом володарювання Віктора Януковича було вкрадено близько 40 млрд доларів. За 2,5 роки вони вкрали приблизно один державний бюджет України", - зазначив він.

За словами Єніна, злочинна організація Януковича включала в себе кілька груп впливу.

"За версією слідства їх сьогодні 7. Ми детально дослідили діяльність одного з сімох крил злочинної організації – це крило, яке діяло під дахом Курченка, Клименка. Зазначені особи контролювали діяльність певних сфер народного господарства України", - заявив він.

"Вони лише з Дніпропетровської області кожного місяця стягували приблизно 100 млн доларів кешем. Це були так звані податкові майданчики", - розповів заступник генпрокурора.

Далі, за словами Єніна, ці гроші пропускалися через коло банківсько-фінансових операцій.

"Це крило тримало під собою тисячі фіктивних підприємств, за діяльність яких відповідали близько 400 фінансових експертів. Решта 600 експертів відповідали за зв’язок цієї грошової маси і діяльність підприємств із зовнішнім світом", - сказав він.

"Тобто ідеться про діяльність міжнародного "відмивочного" хабу, де гроші відмивалися за кордон, а далі вже "відбілені" використалися на придбання нерухомості, футбольних клубів, яхт, депутатських голосувань, або так зване реінвестування в Україну – тобто купівля облігації внутрішньої державної позики", – заявив заступник генпрокурора.

Як повідомлялося, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній, пов'язаних з Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов'язаними з ними особами.

28 квітня 2017 року набрало чинності рішення Краматорського суду про конфіскацію цих коштів, а також облігацій внутрішньої державної позики України.

На рахунки Державного казначейства вже зараховано 1,1 млрд доларів в рамках виконання рішення Краматорського суду.

Додатково ще 200 млн доларів у цінних паперах будуть передані Міністерству фінансів і, відповідно до законодавства України, на цю суму буде зменшено внутрішній борг держави.