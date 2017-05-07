Гройсман похвалився, що місцеві бюджети зросли на 14,5 мільярда

За перші чотири місяці 2017 року місцеві бюджети зросли на 14,5 млрд гривень.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Експерти наголошують, що темпи росту доходів у об'єднаних територіальних громадах є ще вищими", - заявив прем’єр.

"Те, що тепер на місцях з'являються ресурси для вирішення нагальних місцевих проблем, - хороша тенденція", - написав він.

Як повідомлялося, державний бюджет в січні-березні отримав 179,933 млрд гривень доходів, що на 13,8% більше бюджетного розпису.

Економічна правда