В кінці квітня в Одесі був встановлений і запущений перший в місті термінал для купівлі і продажу біткоінів.

Про це пише Forklog.

Як зазначається, біткоін-ATM розташований в торговому центрі на вулиці Катерининській.

Термінал підтримує операції в обох напрямках: біткоіни можна купити за гривні, а також можна продати біткоіни і отримати гривні на руки.

Апарат приймає купюри номіналом 100, 200, 500 гривень. Видача відбувається на суми кратні 500 гривням.

Нагадаємо, в лютому кількість біткоін-банкоматів в світі за даними сервісу CoinATMRadar перевищила 1000. На сьогоднішній день кількість терміналів, зазначених на цьому ресурсі, досягла вже 1153.