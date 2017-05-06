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В Одесі з'явився Bitcoin-банкомат

Субота, 6 травня 2017, 15:14

В кінці квітня в Одесі був встановлений і запущений перший в місті термінал для купівлі і продажу біткоінів.

Про це пише Forklog.

Як зазначається, біткоін-ATM розташований в торговому центрі на вулиці Катерининській.

 

Термінал підтримує операції в обох напрямках: біткоіни можна купити за гривні, а також можна продати біткоіни і отримати гривні на руки.

Апарат приймає купюри номіналом 100, 200, 500 гривень. Видача відбувається на суми кратні 500 гривням.

Нагадаємо, в лютому кількість біткоін-банкоматів в світі за даними сервісу CoinATMRadar перевищила 1000. На сьогоднішній день кількість терміналів, зазначених на цьому ресурсі, досягла вже 1153.

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Одеса bitcoin
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