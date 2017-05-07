Порошенко ратифікував угоду з ЄІБ щодо громадського транспорту

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком".

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Метою угоди є залучення під державні гарантії до 200 млн євро кредитних коштів ЄІБ, що будуть спрямовані на покращення роботи міського громадського транспорту у деяких містах України (Івано-Франківськ, Біла Церква, Київ, Луцьк, Львів, Кременчук, Одеса, Суми, Тернопіль, Харків, Чернігів)", - повідомляє прес-служба.

Документом передбачається, що залучені кошти будуть витрачені на придбання автобусів, тролейбусів, трамваїв, вагонів метро, будівництво та реконструкцію тролейбусних та трамвайних ліній, депо, впровадження інформаційних систем, зокрема створення автоматизованої оплати проїзду.

"Відповідний проект також отримуватиме співфінансування під місцеві гарантії з боку Європейського банку реконструкції та розвитку на загальну суму до 200 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо розвитку громадського транспорту 12 квітня.

Економічна правда