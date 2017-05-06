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НБУ трохи знизив офіційний курс гривні

Субота, 6 травня 2017, 11:05

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 10 травня на 2 копійки до 26,50 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,05 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5286 гривні.

Нагадаємо, 5 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,48-26,51 гривні за долар.

Економічна правда

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