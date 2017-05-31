OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Головні економічні новини за 31 травня.
Про податкові збори. Виконуючий обов’язки голови ДФС Мирослав Продан відзвітував про перевиконання плану податкових та митних платежів до державного бюджету.
"Фактично, надходження за 5 місяців очікуються на рівні 300,3 млрд гривень, що на понад 65 млрд гривень, або на 28% більше відповідного періоду минулого року, при курсовій різниці не більше 5%", - заявив він.
Про Нафтогаз. Вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати" повністю скасовані.
Про Газпром. Антимонопольний комітет України в квітні 2017 року направив до департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України вимогу про примусове стягнення з ПАТ "Газпром" 171,9 млрд гривень.
Про Метінвест. Чистий прибуток Metinvest B.V. (Нідерланди), материнської компанії міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", в 2016 році становив 118 млн доларів. Як відомо, за підсумками роботи в 2015 році "Метінвест" отримав чистий збиток у розмірі 1,003 млрд доларів.
Про ВВП та інфляцію. Уряд скоригував показники ВВП та інфляції до 1,8% та 11,2% відповідно.
Також уряд затвердив прогноз зростання ВВП до 4% на 2018 – 2020 роки.
Про заробітну плату. Середня заробітна плата в Україні сьогодні становить 6600 гривень, а до кінця року це показник може зрости до 7100 гривень.
Про пенсійний вік. Міністр соціальної політики запевнив, що Світовий банк, який працював разом з МВФ та урядом на проектом закону про пенсійну реформу, підтримує його.
Тексти дня:
Митниця не дає добро: для кого ДФС не пускає в країну покупки з-за кордону
За формальними мотивами ДФС може заблокувати доставку посилок з товарами будь-якого з тисячі світових брендів. Чому це можливо, і які загрози існують для тих, хто замовляє товар з-за кордону.
Україна має реальну можливість зрушити земельну реформу, але мораторій — далеко не єдина перепона. Які 14 кроків треба зробити, щоб одна з найважливіших реформ пройшла успішно.
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