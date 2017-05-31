"Метінвест" Ахметова змінив мільярдний збиток на прибуток

Чистий прибуток Metinvest B.V. (Нідерланди), материнської компанії міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", в 2016 році становив 118 млн доларів.

Про це йдеться в звіті "Метінвесту", оприлюдненому на сайті компанії.

Так, виручка групи в 2016 році становила 6,223 мільярдів доларів - на 9% менше показника минулого року.

"Це було обумовлено, в основному, більш низькими цінами реалізації і скороченням обсягу продажів ЗРС", - пояснюють в компанії.

У той же час EBITDA групи подвоїлася і становила 1,153 млрд доларів. Чистий прибуток становив 118 млн доларів, тоді як 2015 рік компанія закінчила зі збитком.

Крім того, група збільшила виробництво сталі на 9% в порівнянні з минулим роком - до 8 393 тис. тонн.

Виробництво залізорудного концентрату впало на 8% - до 29 640 тис. тонн - через брак фінансування в останні роки. А виробництво вугільного концентрату впало на 7% - до 3 051 тис. тонн - в основному, за рахунок несприятливої ​​ринкової кон'юнктури в першій половині року.

Як відомо, за підсумками роботи в 2015 році "Метінвест" отримав чистий збиток у розмірі 1,003 млрд доларів.

Нагадаємо, 15 березня Метінвест заявив про повну втрату контролю над роботою всіх своїх активів на тимчасово неконтрольованій території.

Зокрема, ПрАТ "Єнакіївський металургійний завод" (включаючи його Макіївську філію - ПрАТ "Макіївський металургійний завод"), ПрАТ "Єнакіївський коксохімпром", ПрАТ "Харцизький трубний завод", ПрАТ "Комсомольське рудоуправління", ПрАТ "Краснодонвугілля", ПрАТ "Донецьккокс" та Спільне українсько-швейцарське підприємство ТОВ "Метален".

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новінського (23,76%), які спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Економічна правда