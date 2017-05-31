Митниця не дає добро: для кого ДФС не пускає в країну покупки з-за кордону

За формальними мотивами ДФС може заблокувати доставку посилок з товарами будь-якого з тисячі світових брендів. Чому це можливо, і які загрози існують для тих, хто замовляє товар з-за кордону.(Рос.)

Одновременно с введением Европейским Союзом безвизового режима для Украины и долгожданного вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС, Таможенная служба Государственной фискальной службы опускает "железный занавес" на границе страны.

В феврале 2017 года ГФС задержала посылку киевлянина с кроссовками Nike, которые он купил в зарубежном интернет магазине Asos. Теперь ГФС блокирует доставку посылок с товарами Meizu и Xiaomi.

Это не значит, что таможня сейчас начнет в срочном порядке останавливать товары известных брендов, которые заказывают украинцы. Но угроза для поставок отдельных товаров все равно существует, и не всегда этому есть логичное объяснение.

По формальным мотивам ГФС может заблокировать доставку посылок с товарами любого из тысячи мировых брендов. Это стало возможно из-за устаревшего законодательства Украины и злоупотреблений со стороны зарубежных производителей.

Наибольшую выгоду от этого может получить ограниченное число украинских продавцов зарубежных брендов.

Завышенные цены

В Украину запрещено поставлять контрафактные, то есть, поддельные товары. Сейчас за этим следит ГФС. Когда посылка с товаром мирового бренда попадает на таможню, ГФС, проверяет, занесен ли этот бренд в Таможенный реестр объектов прав интеллектуальной собственности.

В реестре указано, кто владеет правами на этот бренд, и кого владелец наделил правом завозить в Украину или вывозить из Украины товары под этим брендом.

Если товар ввозится не указанным в реестре лицом или организацией, ГФС останавливает таможенное оформление, сообщает об этом правообладателю, и отправляет товар на экспертизу. Экспертиза должна установить, поддельный товар или настоящий.

"Такие ограничения применяются только в случае, если продукция контрафактная, или если ее происхождение не удалось установить", — заявил в комментарии "Урядовому порталу" директор департамента организации таможенного контроля ГФС Алексей Василенко.

По его словам, в соответствии с Таможенным Кодексом Украины, все поступления проходят обязательную проверку, а правообладателю предоставляется возможность определить, является ли данный товар оригинальным.

"В случае установления контрафактности товар не попадает на таможенную территорию Украины. Зато, при отсутствии нарушений прав интеллектуальной собственности правообладатель информирует таможню о возможности восстановления таможенного оформления такого товара. В большинстве случаев именно так все и происходит, и покупатели получают свой товар", — утверждает Василенко.

Тем не менее, часто на практике зарубежные производители или их недобросовестные представители при попустительстве или содействии ГФС злоупотребляют существующим законодательным механизмом.

С помощью этого механизма они искусственно ограничивают импорт в Украину оригинального товара, создают полностью подконтрольный канал продаж, а главное единолично диктуют цены на свой товар.

О том, насколько завышенными могут быть в Украине цены на электронику в мае 2016 года рассказал руководитель департамента аудио/видео устройств компании "Samsung Electronics Украина" Андрей Скира. На круглом столе "Теневой импорт ИТ-товаров и потребительской электроники" он заявил, что цена на один и тот же телевизор Samsung в Украине может быть выше на 220%, чем за пределами нашей страны.

При этом, по словам президента Unitrade Group Владимира Колодюка, пошлина и налоги на границе составляют до 35% стоимости электроники. В таком случае выходит, что украинцы переплачивают за некоторые телевизоры Samsung 185%, по сравнению со странами, где Samsung продает точно такие же телевизоры.

Экстра-деньги

Еще тогда, год назад, собравшиеся на круглом столе представители производителей и продавцов электроники, члены печально известной АПИТУ, жаловались на рыночную стагнацию, курсовые скачки и общее обнищание потребителей.

Не мудрено, что на этом фоне украинцы ищут, где подешевле и уже давно находят, например, на aliexpress. По данным за апрель 2017 года, этот ресурс занял 17 место по ежедневной посещаемости в Украине интернет-пользователями старше 15 лет и 15 место по охвату аудитории. Иными словами, ежедневно aliexpress посещают примерно 840 тыс украинцев, а зарегистрированы 3,64 млн.

Цены на популярные смартфоны популярных китайских брендов Meizu и Xiaomi на aliexpress на 400-1350 грн дешевле, чем в популярном украинском интернет-магазине.

И тут есть еще одна показательная история, которая касается Meizu. Право на управление этим брендом, согласно Рестру ГФС, принадлежит экс-директору ООО "Цитрус трейд" Виктории Цитович. Технику под брендом Meizu на украинском рынке активно продвигает интернет-магазин "Цитрус".

30 мая СМИ написали о том, что ГФС начинает блокировать доставки физлицам из-за рубежа товаров под брендами Meizu и Xiaomi. Очевидно, что от такой блокировки выигрывают эксклюзивные украинские продавцы перечисленных брендов.

Колодюк не понаслышке знает о национальных особенностях импорта в Украину электроники. После мировой презентации iPhone 7 он запустил маркетинговую акцию в своей компании Unitrade Express — доставить смартфоны бесплатно.

"Все по закону, с чеком из магазина Apple, уплатой 35% налогов и пошлин все равно получалось на 20% дешевле, чем собирался продавать в розницу единственный официальный импортер iPhone в Украину — ASBIS Украина", — рассказывает бизнесмен.

"Но нашу партию продержали на таможне не 10, а 30 дней и в итоге мы понесли убытки, потому что клиенты требовали возврат денег за заказанные смартфоны", — добавляет он.

Таким образом, Таможенный реестр объектов прав интеллектуальной собственности — это барьер, который запрещает что-либо из реестра ввозить в Украину.

"Конечная цель всего этого — зарабатывать экстра-деньги", — считает основатель интенет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин.