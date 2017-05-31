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Світовий банк підтримав проект пенсійної реформи - Рева

Середа, 31 травня 2017, 13:45

Міністр соціальної політики запевнив, що Світовий банк, який працював разом з МВФ та урядом на проектом закону про пенсійну реформу, підтримує його.

Про це він заявив на засіданні уряду.

Рева процитував витяг із листа зі словами Сату Кахконен – директорки Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови.

"Я рада відзначити, що останній варіант проекту закону, підготовлений урядом, відображає наші попередні зауваження. Ми пропонуємо нашу повну підтримку в подальшому процесі його розгляду і прийняття. Проект закону являє собою значне зусилля для всебічного реформування української пенсійної системи", - процитував Рева

За словами Реви, МВФ опублікує заяву з приводу підготовленого урядом законопроекту пенсійної реформи в найближчі дні.

Економічна правда

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Рева пенсійна реформа
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