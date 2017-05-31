Середня зарплата зросте до 7100 гривень - міністр
Середня заробітна плата в Україні сьогодні становить 6600 гривень, а до кінця року це показник може зрости до 7100 гривень.
Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання уряду.
"Зростання середньої заробітної плати ми прогнозували в липні 2016 року на 2017 рік до 5900 гривень, зараз прогноз - 7100 гривень, при тому, що зараз середня заробітна плата 6600 гривень на місяць", - сказав він.
Рева також зазначив, що розмір фонду оплати праці у липні 2016 році прогнозувався на рівні 666 млрд гривень на 2017 рік за оптимістичним сценарієм, за песимістичним - 656 млрд гривень, сьогодні ж цей прогноз становить 769 млрд гривень.
За словами міністра, підвищення показників вдалося досягти завдяки роботі з детінізації.
Раніше повідомлялось, що номінальна заробітна плата у 2016 році зросла на 37,7%.
Економічна правда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.