Середня зарплата зросте до 7100 гривень - міністр

Середня заробітна плата в Україні сьогодні становить 6600 гривень, а до кінця року це показник може зрости до 7100 гривень.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання уряду.

"Зростання середньої заробітної плати ми прогнозували в липні 2016 року на 2017 рік до 5900 гривень, зараз прогноз - 7100 гривень, при тому, що зараз середня заробітна плата 6600 гривень на місяць", - сказав він.

Рева також зазначив, що розмір фонду оплати праці у липні 2016 році прогнозувався на рівні 666 млрд гривень на 2017 рік за оптимістичним сценарієм, за песимістичним - 656 млрд гривень, сьогодні ж цей прогноз становить 769 млрд гривень.

За словами міністра, підвищення показників вдалося досягти завдяки роботі з детінізації.

Раніше повідомлялось, що номінальна заробітна плата у 2016 році зросла на 37,7%.

Економічна правда