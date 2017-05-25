OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 25 травня.

Про залізничне сполучення з РФ. Зранку російський "Комерсант" написав, що Україна готується до повної заборони на залізничне сполучення з Росією. За інформацією видання, заборону на пасажирські перевезення введуть з 1 липня 2017 року. Це рішення буде обумовлено тим, що російська залізниця продовжує відправляти поїзди в підконтрольні сепаратистам райони Донецької та Луганської областей.

При цьому в УЗ заявили, що не планують припиняти пасажирське залізничне сполучення з Росією.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян також спростував інформацію про припинення залізничного сполучення з Росією.

Про ДФС та "Нову пошту". Співробітники ДФС втручаються в роботу сектору митного оформлення міжнародних експрес-відправлень на сортувальній станції компанії Нова пошта, куди надходять посилки з міжнародних напрямків.

Про облікову ставку НБУ. Національний банк знизив облікову ставку з рівня 13% до 12,5% з 26 травня.

Про Фірташа. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо рішення Кабінету Міністрів про передачу державних розподільних газових мереж в господарське відання облгазів, 70% яких контролює Дмитро Фірташа і його партнери.

Про гроші "родини Януковича". Нацбанк ще не отримав так звані "гроші Януковича", які були конфісковані рішенням суду.

А апеляційний суд Донецької області відмовився відкривати провадження щодо поданої адвокатами екс-президента Віктора Януковича апеляції стосовно конфіскації 1,5 мільярда доларів.

Про міжнародні резерви. Міжнародні резерви України в даний час становлять 17,6 мільярда доларів.

Про НКРЕ. Верховна Рада знову відхилила проекти постанов про кандидатів номінаційною комісії з відбору членів Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

Про квоти від ЄС. В Європейському Союзі планують затвердити нові автономні преференції для України до кінця червня, щоб встигнути до саміту Україна-ЄС, який відбудеться в середині літа.

Про Держлісагентство. Кабінет міністрів вирішив звільнити Христину Юшкевич з посади голови Держлісагентства.

Дивна новина дня. Невідомі особи сьогодні намагались отримати доступ до документів, печаток і сейфа в кабінеті голови Державної служби геології та надр України.

Про мобільний банкінг. Команда екс-топ-менеджерів Приватбанку Fintech Band анонсувала запуск нового сервісу, першого в Україні виключно мобільного банкінгу.

Тексти дня:

Чи потрібна абонплата за газ

Що не так з методикою визначення тарифу на розподіл газу, який викликав справжній соціальний вибух, чому абонплата потрібна, і як можна змінити методику.

Головні "будівельники" країни: хто прийшов у Раду робити бізнес

Хто з депутатів працює в комітеті будівництва Верховної ради, маючи при цьому будівельний бізнес. І в яких офшорах вони його ховають.

Водоканали Бойка: "пральня" для "інвесторів"

Чим приваблює "інвесторів" контроль за тотально збитковими підприємствами, які дотуються з бюджету?