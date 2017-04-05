OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 5 квітня.

Про меморандум з МВФ. Міністерство фінансів України оприлюднило повний текст меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Так, МВФ очікує затвердження Верховною Радою законопроекту щодо запуску ринку землі, а також скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення.

Ще Україна зобов’язалася перед МВФ ввести до кінця липня 2017 року тариф на розподіл газу, посилити вимоги до режиму спрощеного оподаткування.

Ще в числі зобов'язань уряду України перед Міжнародним фондом, які викладено в меморандумі, серед іншого йдеться про скасування оплати за опалення в розстрочку.

Більше про нові вимоги – читайте на нашому сайті.

Про транши. Міжнародний валютний фонд почав процес перерахування четвертого траншу кредитних коштів.

Після цього обсяг міжнародних резервів зріс до 16,7 млрд доларів - максимального рівня з середини 2014 року - завдяки підтримці зовнішніх партнерів.

Про обшуки в "Укрнафті". Генеральна прокуратура України проводить обшук в центральному офісі ПАТ "Укрнафта".

"Укрнафта" заявляє, що обшуки, які проводить ГПУ, пов'язані з нафтовими аукціонами 2013-2015 років.

Обшуки в "Укрнафті" проводяться в рамках кримінального провадження за фактом зловживання посадовими особами компанії, що завдало підприємству збитків на майже 140 млн гривень, передає ГПУ.

Про монополії. Кабінет міністрів доручив Антимонопольному комітету з’ясувати, чи мають компанії Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна та Юрія Бойка монопольне становище на ринку газу.

Про "Укроборонпром". Печерський районний суд Києва дав дозвіл військовій прокуратурі вилучити документи концерну "Укроборонпром" про співпрацю з фіктивними фірмами.

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"Безпощадний" Фонд. Десять головних вимог: чого МВФ хоче від України

Домашнє завдання від МВФ. ЕП наводить основні рекомендації (вимоги) Фонду, які українській владі необхідно виконати, щоб не зіпсувати відносини з міжнародним кредитором.

Іфор Ффоукс-Вільямс: У України є можливість рухатися до стартап-економіки.

Що таке бізнес-кластери? У чому секрет їх успіху? Чи є вони в Україні і яку роль можуть відіграти в розвитку економіки країни? На ці питання відповів директор консалтингової компанії з Нової Зеландії.