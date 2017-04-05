Мораторій на продаж землі буде скасований до кінця року - меморандум МВФ

Міжнародний валютний фонд очікує затвердження Верховною Радою законопроекту щодо запуску ринку землі, а також скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Затвердження Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення очікується до кінця травня 2017 року, що дозволить діючому мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення втратити силу з кінця 2017 року", - йдеться в тексті меморандуму між Україною і МВФ, оприлюдненим на сайті мінфіну.

У той же час Гройсман заявив, що законопроект про ринок землі буде дозволяти її купівлю-продаж тільки фізичним особам з українським громадянством.

"Мова йде про те, що ми можемо створити модель ринку землі, яка буде дозволяти тільки фізичним особам-українцям між собою продавати землю, яка їм належить", - сказав прем'єр в ефірі телеканалу "112 Україна".

Гройсман зазначив, що не підтримає ідею земельної реформи, яка буде проводитися в інтересах агрохолдингів або іноземних громадян.

"Необхідно абсолютно повністю захистити українську землю від можливості її купівлі іноземними громадянами", - підкреслив прем'єр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів спочатку очікував ухвалення законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення до кінця грудня 2016 року. Замість цього Верховна Рада в кінці жовтня продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, введений в 2002 році, до 2018 року.