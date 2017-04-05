Іфор Ффоукс-Вільямс: У України є можливість рухатися до стартап-економіки

Що таке бізнес-кластери? У чому секрет їх успіху? Чи є вони в Україні і яку роль можуть відіграти в розвитку економіки країни? На ці питання відповів директор консалтингової компанії з Нової Зеландії. (Рос.)

Кремниевая долина и бостонский биотехнологический кластер — это одни из крупнейших в мире инновационно-технологических бизнес-кластеров, где географически сосредоточились R&D-офисы ведущих инновационных компаний.

Они как магнит притягивают компании, стартапы, ведущих специалистов, которые слой за слоем наращивают технологический потенциал друг друга, увеличивая добавленную стоимость конечного продукта или услуги.

В чем секрет успеха этих кластеров? Есть ли в Украине бизнес-кластеры? Что они из себя представляют и какую роль могут сыграть в развитии экономики страны?

Эти и другие вопросы ЭП задала Ифор Ффоукс-Вильямсу, директору консалтинговой компании ClusterNavigators из Новой Зеландии, эксперту в конкурентоспособности стран и регионов. Он автор методологии создания и развития кластеров, а к его советам прислушивались правительства 50 стран.

— Что такое бизнес-кластеры и почему о них важно говорить?

— Прежде всего, надо сказать, что перед нами не стоит цель изобрести бизнес-кластеры, потому что они уже существуют. Наша задача — их развивать. Самыми яркими примерами служат Кремниевая долина и Голливуд, где снимают кино.

Если говорить об Украине, то во Львове развивается IT-кластер, а в Черновцах — кластер свадебных платьев. В Черновцах существует 300 предприятий, которые так или иначе участвуют в бизнесе, связанном с индустрией свадебных платьев.

Я пытаюсь понять, какие бизнес-кластеры уже есть в Украине, узнать их слабые места. Получив ответы на эти вопросы, мы усилим их конкурентоспособность, ускорим рост, создадим больше сильных компаний и рабочих мест.

— Как происходит самоорганизация кластеров?

— Я еще не побывал в Черновцах, но могу представить, как выглядит бизнес-кластер свадебных платьев. В нем заняты люди, которые шьют свадебные платья, поставляют оборудование для пошива, занимаются дизайном свадебных платьев, организацией свадеб, фотографией и рекламой.

Экономическая эффективность бизнес-кластера зависит от того, как эти люди взаимодействуют. Открыты ли они к новым веяниям и налаживанию контактов.

— Понимают ли эти люди, что они — элемент экосистемы бизнес-кластера?

— Не обязательно. Кластер — это только термин. Скорее всего, производители свадебных платьев не используют слово "кластер". Они могут себя называть как угодно, но с экономической точки зрения те структуры, в которых они работают, и то, как они организованы, называется экономическим кластером.

— Бизнес-кластер — новое понятие для Украины. Чем оно отличается от принятого в нашей стране термина "сектор экономики"?

— Давайте разберем отличия на примере производства мебели. Когда мы говорим о секторе экономики, который занимается производством мебели, мы говорим об этом в контексте всей страны. Это удобно для сбора статистики.

Бизнес-кластер — более широкий концепт. Он может включать в себя людей, которые производят деревянные, пластиковые, стеклянные, металлические изделия — составляющие элементы мебели. Это также могут быть производители или поставщики фурнитуры, оборудования, материалов, дизайнеры, логисты.

При этом кластер, как правило, географически расположен в одной точке.

— Во время посещения Кремниевой долины и бостонского биотехнологического кластера я обнаружил, что потенциальные конкуренты не боятся друг друга, а взаимодействуют, повышая друг другу добавленную стоимость. Насколько предприниматели в Украине открыты к этому?

— В Украине не хватает доверия. Это серьезная проблема. При этом в Украине ярче выражено желание перенимать идеи современных бизнес-кластеров. Самое главное, что именно в условиях бизнес-кластеров бизнес способен формировать наиболее высокую добавочную стоимость конечного продукта.

Вы должны ответить себе на простой вопрос: вы хотите страну с одним-двумя океанскими лайнерами или страну с тысячами скоростных лодок? Иными словами, хотите ли вы страну с несколькими неповоротливыми огромными бизнесами или с тысячами малых, гибких и быстрых бизнесов.

В Украине малый бизнес слишком сильно зависит от большого бизнеса. В то же время, экономика завтрашнего дня — это тысяча скоростных лодок, способных работать как одна команда. В США и странах Европейского Союза рост и развитие экономик в значительной мере зависит именно от малого бизнеса.

— Правительство США оказывает бизнес-кластерам самое разнообразное содействие на национальном и на муниципальном уровнях. Насколько существенна и какова в принципе должна быть роль правительства Украины в стимулировании развития бизнес-кластеров?

— В Украине с понятием "бизнес-кластер" людей знакомят бизнес-школы. Это вопрос доверия. В стране, где доверие общества к политикам на низком уровне, эту роль берут на себя институты, которым люди доверяют больше.

Основная помощь должна оказываться на локальном уровне, но также содействие должен оказывать Киев на национальном уровне. Так происходит, например, в Европейском Союзе. Существует поддержка из Брюсселя, затем — от большинства национальных правительств и муниципалитетов.

— Какой может быть эта помощь?

— Мы говорим о поддержке определенных действий условного главного менеджера бизнес-кластера, который способен ускорять процессы в экосистеме, знает ее ключевых людей, повестку дня предпринимателей, умеет знакомить нужных людей. Государство должно помогать таким менеджерам.

— Каковы слабые места и точки роста бизнес-кластеров Украины?

— Я в Украине второй раз. Пока я вижу, что ваша экономика сильно зависит от нескольких больших бизнесов, вместо того, чтобы пользоваться большими возможностями стартапов и развивать экосистему стартапов. У вас есть главная возможность: двигаться к стартап-экономике, к тысячам мелких бизнесов.

Я посетил много небольших мест по всему миру. Некоторые из них были совсем незначительными по размерам, но они — мощный магнит для тех, кто хочет получить новые знания или сервисы.

Я представляю себе карту Украины как огромную систему точек на карте, куда люди будут стремиться ехать, чтобы заполучить уникальные технологии, знания, опыт. Такие города помогут познакомить другие страны с Украиной.

Обратная сторона медали такого успеха — глобализация. Если бизнес закроется в своем маленьком городе, не будет делиться успехами, взаимодействовать с другими компаниями, в том числе зарубежными, бизнес не достигнет вершин.

— Поддерживаете ли вы идею предоставления налоговых скидок или налоговых каникул бизнесам определенного типа или бизнес-кластерам?

— У правительства есть два способа поддержать бизнес. Первый — предоставить налоговые скидки или налоговые каникулы. Второй — поддержать с помощью строительства новой инфраструктуры, тренинговых и R&D центров.

Если вы пустите налоги на строительство и развитие инфраструктуры, вы будете поддерживать всю экосистему предпринимателей в том или ином бизнес-кластере. Некоторые компании будут расти, некоторые умирать. Способность конкурировать у выживших компаний будет расти. Это намного разумнее, нежели давать людям налоговые каникулы или налоговые скидки, стимулируя их лень.