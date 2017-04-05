Малий бізнес будуть більше перевіряти і штрафувати - меморандум МВФ

Україна зобов’язалася перед Міжнародним валютним фондом посилити вимоги до режиму спрощеного оподаткування.

Про це йдеться у меморандумі України та МВФ, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів.

"Ми значно посилимо вимоги до режиму спрощеного оподаткування, який створює суттєву прогалину в нашій системі оподаткування, з 1 січня 2018 року", - йдеться у документі.

Україна також зобов’язалася утримуватися від запровадження пільгового оподаткування – за винятком місцевих податків на майно - для компаній, які працюють в індустріальних зонах.

"Для того, щоб ми ефективно проводили гармонізацію обліку та платежів єдиного соцвнеску та податку на доходи фізосіб, ми представимо до Верховної Ради проекти законів для прийняття до кінця квітня 2017 року", - повідомляється у меморандумі.

Ми легалізуємо видобуток бурштину та азартні ігри, що сприятиме додатковим надходженням до бюджету, не пізніше ніж у 2018 році", - йдеться у документі.

"Для зменшення ризиків того, що підвищення "мінімалки" призведе до подальшого відтоку з офіційного сектору, особливо молодих та некваліфікованих працівників, збільшуючи таким чином обсяги тіньової економіки, ми прискоримо реформу адміністрування податків, включаючи посилення вимог до режиму спрощеного оподаткування та скасування мораторію на проведення податкових аудитів та трудових перевірок малих підприємств, збільшення штрафів за неофіційне працевлаштування та посилення якості перевірок", - йдеться у меморандумі.

Як повідомлялося, Україна зобов’язалася перед МВФ ввести до кінця липня 2017 року тариф на розподіл газу.

Економічна правда