ГПУ проводить обшук в "Укрнафті"

Генеральна прокуратура України проводить обшук в центральному офісі ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі компанії.

"Генпрокуратура проводить обшук, ми їм допомагаємо", - відзначили в прес-службі.

Також про обшуки написала на своїй сторінці в Facebook депутат від фракції "Самопоміч" Вікторія Войціцька.

"Джерело в Укрнафті повідомило про маски-шоу. Відбувається прямо зараз. Деталі зясовую. Офіс Укрнафти на Несторівському провулку 3-5. В один з регіональних офісів приїхали слідчі НАБУ", - написала вона.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", колишнім акціонерам ПриватБанку - порядку 42% акцій.