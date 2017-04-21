АМКУ доручив примусово стягнути з "Газпрому" 172 мільярда гривень штрафу

Антимонопольний комітет доручив Державній виконавчій службі стягнути 172 мільярда гривень штрафу і пені з російського "Газпрому" за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через Україну.

Про це йдеться в повідомленні комітету, передають Українські Новини.

"Стягненням штрафу і пені з " Газпрому" займається Державна виконавча служба", - йдеться в повідомленні.

Комітет просить накласти арешт на майно та кошти "Газпрому" і заборонити їх відчуження.

АМКУ передбачає, що "Газпром" володіє рухомим або нерухомим майном на території України.

Як повідомлялося, 22 січня АМКУ оштрафував "Газпром" на суму 85,966 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу.

Повідомлення "Газпрому" про сплату штрафу було спрямовано 4 березня 2016 року, відповідно "Газпром" мав сплатити штраф до 4 травня 2016 року.

12 квітня 2016 року "Газпром" подав позов у Господарський суд Києва із проханням визнати недійсним це рішення АМКУ, але позов так і не було прийнято судом до розгляду.

"Газпром" намагався оскаржити ухвалу Госпсуду Києва про повернення його позову без розгляду, але суди вищих інстанцій підтвердили законність цього рішення.

АМКУ подав позов у Господарський суд Києва про примусове стягнення штрафу й пені 5 жовтня 2016 року.

5 грудня суд задовольнив позов АМКУ й стягнув з "Газпрому" 172 млрд гривень штрафу й пені.

Міністерство енергетики Росії 9 грудня висловило стурбованість рішенням Господарського суду Києва про стягнення з "Газпрому" штрафу й заявило, що це тягне ризики для надійності й стабільності транзиту російського газу через Україну.

Міненерго Росії закликало Україну скасувати це рішення.

Міністр енергетики й вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що вилучення транзитного газу в рамках можливого виконання цього рішення Господарського суду Києва неможливо.

Також Насалик підтвердив, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман гарантував Єврокомісії, що транзитний газ не буде заарештовано за рішенням українського суду.

АМКУ розглядає можливість стягнення з Газпрому штрафу також і в іноземних юрисдикціях.