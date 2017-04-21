АМКУ поручил принудительно взыскать с "Газпрома" 172 миллиардов гривень штрафа

Антимонопольный комитет поручил Государственной исполнительной службе взыскать 172 миллиардов гривень штрафа и пени с российского "Газпрома" за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.

Об этом говорится в сообщении комитета, передают Українські Новини.

"Взысканием штрафа и пени с "Газпрома" занимается Государственная исполнительная служба", - говорится в сообщении.

Комитет просит наложить арест на имущество и средства "Газпрома" и запретить их отчуждение.

АМКУ предполагает, что "Газпром" владеет движимым или недвижимым имуществом на территории Украины.

Как сообщалось, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму в размере 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Уведомление "Газпрому" об уплате штрафа было направлено 4 марта 2016 года, соответственно "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года.

12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но иск так и не был принят судом к рассмотрению.

"Газпром" пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность данного решения.

АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени 5 октября 2016 года.

5 декабря суд удовлетворил иск АМКУ и взыскал с "Газпрома" 172 млрд гривен штрафа и пени.

Министерство энергетики России 9 декабря выразило обеспокоенность решением Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа и заявило, что это влечет риски для надежности и стабильности транзита российского газа через Украину.

Минэнерго России призывало Украину отменить это решение.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что изъятие транзитного газа в рамках возможного выполнения этого решения Хозяйственного суда Киева невозможно.

Также Насалик подтвердил, что премьер-министр Владимир Гройсман гарантировал Еврокомиссии, что транзитный газ не будет арестован по решению украинского суда.

АМКУ рассматривает возможность взыскания с Газпрома штрафа также и в иностранных юрисдикциях.