OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 12 квітня.

Про надзвичайний стан в енергетиці. Кабінет Міністрів продовжив ще на 1 місяць дію надзвичайних заходів на ринку електричної енергії.

Про "газову схему" Онищенка. У Чорногорії затримали українку Ірину Мусієнко, яка підозрюється в участі в так званій "газовій схемі" депутата Олександра Онищенко.

Про голову НКРЕ. Президент Петро Порошенко вже затвердив відставку всього складу НКРЕ на чолі з головою Дмитром Вовком.

Про пенсії. Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє про додаткову потребу в 11-12 мільярдах гривень на осучаснення пенсій в 2017 році.

Про МВФ. Кабінет міністрів затвердив план заходів в рамках Листа про наміри уряду і Національного банку до Міжнародного валютного фонду і Меморандуму про економічну та фінансову політику від 2 березня.

Про тютюнового монополіста "Тедіс". Печерський районний суд Києва заарештував корпоративні права й кошти на рахунку дистрибуційної компанії "Тедіс Україна" у Приватбанку.

У Генпрокуратурі також вважають, що тютюновий монополіст Тедіс Україна виводив кошти в Росію під прикриттям голови Антимонопольного комітету України.

А у пізніше стало відомо, що Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії "Тедіс-Україна".

Про НАБУ. 12 квітня детективи Національного антикорупційного бюро затримали екс-заступника директора "Держзовнішінформу", який здійснив безпідставне перерахування 9,87 млн гривень на рахунки приватних компаній з ознаками фіктивності.

Про Сбербанк. Національний банк 10 квітня отримав документи від покупців Сбербанку на проведення угоди.

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Пропала Грамота. Як енергорегулятор та "Урядовий кур'єр" взяли в заручники бізнес

Комісія з енергетики ініціювала суттєве зростання вартості приєднання до електромереж для бізнесу. Майже в шість разів. Підприємці обурені: через нові тарифи вони змушені згортати проекти. Правда, рішення уже 2,5 місяця з незрозумілих причин не публікується і тому ще не набуло чинності.