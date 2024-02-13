На Львівщині військові можуть отримати іпотеку під 0%

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На Львівщині кадрові військовослужбовці, правоохоронці, ветерани війни та учасники бойових дій можуть отримати кредит на придбання житла під 0%.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що спільно з ПриватБанк та Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації підписали двосторонній договір про співробітництво в частині компенсації відсотків на придбання житла за державною програмою "єОселя".

"Відповідно до умов програми компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами окремих категорій громадян у Львівській області, для військових, правоохоронців та членів їх сімей відсоткова ставка 3% буде повністю компенсована коштом обласного бюджету", – йдеться в повідомленні.

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Відповідні умови також доступні клієнтам Ощадбанку. Умови програми передбачають компенсацію ЛОВА процентної ставки в розмірі 3% річних для окремих категорій громадян, які отримали кредити в Ощадбанку.

Крім того, для ветеранів війни та членів їхніх сімей, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих ветеранів війни та для загиблих захисників і захисниць України відсоткову ставку знижено до 4% річних.

Нагадаємо:

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Понад 7 тисяч українських родин вже взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" на загальну суму 10,7 млрд грн від початку дії програми.

За перший тиждень 2024 року майже 100 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя". А з початку дії програми в жовтні 2022 року кредити отримали 6411 родин на загальну суму майже 10 млрд грн.

Цьогоріч у програмі пільгової іпотеки "єОселя" планується розширити вибір житла і видати 12 тисяч кредитів.

Економічна правда