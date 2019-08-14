Boeing не отримав замовлень на 737 MAX п'ятий місяць поспіль

У липні американський концерн Boeing Co. не отримав жодного нового замовлення на літаки 737 MAX.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що загалом поставки літаків Boeing у січні-липні 2019 року скоротилися на 38% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому, кількість літаків, поставлених у липні, стала мінімальною за останні 10 років.

"За липень концерн поставив 19 літаків, що було мінімальним значенням за місяць з листопада 2008 року, коли компанія поставила чотири літаки", - пише Dow Jones.

Водночас європейський концерн Airbus SE поставив 458 літаків за сім місяців 2019 року, що може дозволити йому обійти американського конкурента по кількості поставок літаків за весь поточний рік.

Нагадаємо:

Польоти літаків Boeing-737 MАX призупинили в усьому світі в березні 2019 роки після двох авіакатастроф.

У березні під час аварії літака цієї моделі авіакомпанії Ethiopian Airlines загинули 157 осіб. У жовтні 2018 року жертвами аварії Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air стали 189 осіб.

У Boeing розраховують відновити постачання 737 MAX клієнтам у четвертому кварталі цього року, однак галузеві експерти вважають, що польоти цих лайнерів не поновляться до 2020 року.

Витрати, пов'язані з виплатою різних компенсацій у результаті припинення польотів 737 MAX, скоротили виручку Boeing у другому кварталі на 5,6 млрд дол, а чистий прибуток - на 8,74 млрд дол.

Раніше повідомлялося, що Boeing зарезервує майже 5 млрд дол через заборону польотів літаків 737 MAX.