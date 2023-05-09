Ryanair купує у Boeing 300 літаків 737 MAX 10 за 40 мільярдів доларів

Ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про багатомільярдну угоду на придбання 300 літаків Boeing після 18-місячної публічної ворожнечі через ціни.

Про це пише Reuters.

Найбыльший європейський лоукостер повідомив про рішення придбати 150 літаків Boeing 737 MAX 10 з опціоном ще на 150.

У Ryanair заявили, що замовлення дозволить компанії майже подвоїти свій трафік до 300 мільйонів пасажирів на рік до березня 2034 року з 168 мільйонів, перевезених до кінця березня цього року. Наразі авіакомпанія планує перевозити 225 мільйонів пасажирів на рік до 2026 року.

У понеділок Reuters вперше повідомило, що Ryanair близька до укладення великої угоди на літаки Boeing. Перед цим джерела агентства повідомили, що угода може включати до 200-300 літаків, включаючи опціони.

"Угода дає поштовх для розвитку Boeing 737 MAX, серії бестселерів, поставки яких були пригнічені дворічною кризою щодо безпеки і перебоями після COVID-19.

Угода також знаменує собою довгоочікуване перемир'я між Boeing і Ryanair, генеральний директор якої Майкл О'Лірі минулого року перервав переговори і розкритикував Boeing з приводу цін і затримок з поставкою раніше замовлених літаків", - додає видання.

Ryanair використовує виключно літаки Boeing 737 для свого магістрального флоту і є одним з найбільших клієнтів Boeing з більш ніж 600 літаками у своєму флоті або під замовлення.

У Ryanair заявили, що вартість угоди - 40 мільярдів доларів за прейскурантними цінами, хоча експерти відзначають, що типові знижки становлять понад 50%.

При цьому, незважаючи на жорстку позицію О'Лірі, джерела агентства на ринку повідомляють, що Ryanair втратила певну перевагу в переговорах, оскільки інші перевізники, включаючи United Airlines, активізувалися, зробивши значні замовлення на MAX 10.

Економічна правда