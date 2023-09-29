Минфин анализирует прибыли, убытки и риски госпредприятий, дальнейшее их реформирование – среди ключевых условий помощи США

Корпоративне управління держпідприємств

ВАКС зняв з Коболєва електронний браслет та зменшив розмір застави – до фактично внесеної суми. 25 вересня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив клопотання адвоката колишнього голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, зменшивши розмір застави з 229 млн грн до 107 млн грн. За словами юридичної компанії "Міллер", яка представляє інтереси Коболєва, суму застави було зменшено до суми, яку вже було внесено.

Згідно з рішенням ВАКС, до 10 жовтня 2023 року Коболєв зобов'язаний:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду;

не залишати межі України без дозволу детективів, прокурорів та суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду;

здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон.

Коболєв прокоментував це рішення на своїй сторінці у Facebook. Він написав, що суд вирішив зняти з нього електронний засіб контролю і вдвічі зменшив розмір застави до рівня фактично внесеної суми. Коболєв додав, що чекає на повний текст рішення суду.

У "Міллер" повідомили, що Коболєву також дозволили вільно пересуватися всією територією України – до розгляду справи його переміщення були обмежені Києвом та областю.

Раніше ми повідомляли, що 9 серпня 2023 року ВАКС ухвалив рішення про продовження застави у 229 млн грн ще на два місяці та залишив без змін процесуальні обов'язки колишньому голові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву.

Як ми писали раніше, 19 січня 2023 року НАБУ та САП повідомили Коболєву про підозру у привласненні (незаконному нарахуванні собі) у 2018 році понад 229 млн грн, які були частиною премій, виділених команді "Нафтогазу" у травні 2018 року за перемогу компанії над російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді.

Більш детальну інформацію про справу Коболєва можна знайти у наших попередніх дайджестах.

Аналіз цього кейсу читайте у серії колонок членів команди SOE Weekly Андрія Бойцуна, Олександра Лисенка та Дмитра Яблоновського: "Чи є премії Коболєва загрозою для реформи корпоративного управління? Частина 1, Частина 2, Частина 3, Частина 4 та Частина 5.

Кабмін змінив власника "Оператора ГТС"; стартував конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради. 22 вересня 2023 року представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабінет Міністрів прийняв рішення про передачу корпоративних прав "Оператора газотранспортної системи України" ("ОГТСУ") від попереднього власника, "Магістральних газопроводів України" ("МГУ"), у пряме володіння Міністерства енергетики.

Таке рішення Кабміну було прийнято відповідно до закону № 3293-IX про оптимізацію структури власності "ОГТСУ", додав Мельничук.

[На момент написання дайджесту постанову Кабміну ще не було оприлюднено. Згідно з даними Державного реєстру, власником "ОГТСУ" все ще значиться "МГУ". Відповідно до законодавства, інформація, що зазначена в держреєстрі про юридичну особу, є офіційною інформацією. Для зміни цієї інформації в держреєстрі необхідно внести відповідні зміни до статуту "ОГТСУ" та провести їх державну реєстрацію. – SOE Weekly.]

Як ми писали раніше, закон № 3293-IX про приєднання "МГУ" до "ОГТСУ" створив правову базу для реформування "ОГТСУ". Цей процес складається з двох етапів:

На першому етапі "МГУ" приєднуються до "ОГТСУ", припиняючи своє існування як окремий суб'єкт господарювання. В результаті цього Міністерство енергетики стає прямим власником "ОГТСУ". Також, вносяться зміни до статуту компанії, які запроваджують наглядову раду як орган управління "ОГТСУ".

Після завершення процедури приєднання новий склад наглядової ради "ОГТСУ" має бути призначено до 31 жовтня 2023 року. До того часу обов'язки наглядової ради "ОГТСУ" виконуватимуть нинішні члени наглядової ради "МГУ".

Також ми повідомляли, що 5 вересня розпочалася процедура ліквідації "МГУ" як юридичної особи.

Перед цим ми писали, що Україна пообіцяла МВФ завершити реформу корпоративного управління ОГТСУ до кінця жовтня 2023 року.

26 вересня 2023 року Міністерство економіки оголосило конкурсний відбір для визначення трьох незалежних членів наглядової ради "ОГТСУ".

Загалом наглядова рада складатиметься з п'яти членів – трьох незалежних та двох представників держави.

Документи від претендентів приймаються до 5 жовтня 2023 року включно.

[Детальніше про закон про приєднання "МГУ" до "ОГТСУ" читайте у наших попереднiх дайджестах. – SOE Weekly.]

Білий дім надіслав Україні перелік пріоритетних реформ. 25 вересня 2023 року "Українська правда" (УП) повідомила, що заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл надіслав робочий проєкт переліку пріоритетних реформ прем'єр-міністрові, Офісу президента та Координаційній платформі донорів. У проєкті окреслено, що Україна має зробити протягом 3, 6, 12 та 18 місяців.

Пізніше посольство США підтвердило, що надіслало перелік запропонованих реформ, необхідних "для інтеграції в Європу", як основу для консультацій з українським урядом та ключовими партнерами. П'ять з цих пунктів стосуються корпоративного управління держпідприємств.

Призначення сьомих членів до наглядових рад "Укренерго" та "Нафтогазу"

[Як ми повідомляли раніше, у наглядових радах "Укренерго" та "Нафтогазу" досі не вистачає по одному члену. Детальніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Коментуючи необхідність призначення сьомого члена до наглядової ради компанії, голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов сказав, що "це взагалі не проблема". "Ще буде додано одного представника від держави. Це умова абсолютно здійсненна", - сказав він. – SOE Weekly.]

Завершення корпоратизації "Енергоатому" та обрання незалежної наглядової ради

[Раніше ми повідомляли, що 6 лютого 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8067 про корпоратизацію "Енергоатому".

Згодом ми писали, що реформа корпоративного управління "Енергоатому" є одним із пріоритетів уряду на 2023 рік. Відповідно до Плану пріоритетних дій Кабміну, "Енергоатом" мав бути перетворений на акціонерне товариство до травня 2023 року. Оператор атомної енергетики також має отримати наглядову раду з незалежною більшістю, обрану на конкурсних засадах, до листопада 2023 року.

Після цього ми повідомляли, що Кабмін схвалив перетворення "Енергоатому" на акціонерне товариство.

Пізніше ми також писали, що уряд схвалив план цього перетворення. За словами Міністерства економіки, план визначає процедуру корпоратизації "Енергоатому", яка розпочалася у червні 2023 року і має завершитися перетворенням оператора на акціонерне товариство у грудні 2023 року. Цей план також передбачає, що нова наглядова рада та менеджмент мають бути сформовані до березня 2024 року. – SOE Weekly.]

Передача "ОГТСУ" у власність Міністерства енергетики, прийняття нового статуту компанії та обрання нової незалежної наглядової ради

[Як ми писали вище, Кабмін вже передав "ОГТСУ" у власність від "МГУ" до Міністерства енергетики. Компанія також має отримати новий статут та наглядову раду.

Також раніше ми писали, що Україна пообіцяла МВФ завершити реформу корпоративного управління "ОГТСУ" до кінця жовтня 2023 року.

Статут мав бути розроблений спільно з українським енергетичним регулятором та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства і затверджений до кінця липня 2023 року [структурний маяк, перенесений з березневого Меморандуму з МВФ, про який ми писали в одному з наших попередніх дайджестів].

З набуттям чинності закону № 3293-IX Міністерство енергетики може внести зміни до статуту "ОГТСУ", хоча й із запізненням у два місяці.

Це відкриє шлях до конкурентної та прозорої процедури призначення нового складу наглядової ради "ОГТСУ". Відповідно до Меморандуму з МВФ, таку раду має бути призначено до кінця жовтня 2023 року [новий структурний маяк, який було додано після першого перегляду програми МВФ у липні – SOE Weekly.]

Ухвалення до осені 2023 року законодавства про корпоративне управління держпідприємствами (законопроєкт № 5593-д) відповідно до рекомендацій ОЕСР, що забезпечить прозоре та засноване на заслугах висування, відбір та перепризначення висококваліфікованих незалежних професіоналів на посади членів наглядових рад держпідприємств, а також запровадить процедуру щорічного оцінювання наглядових рад (з метою унеможливити звільнення членів наглядової ради у довільному порядку).

[Раніше ми повідомляли, що поточна програма МВФ вимагає від України ухвалити закон, який приведе українську систему корпоративного управління у відповідність до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління держпідприємств.

Законопроєкт № 5593-д має посилити підзвітність та розширити повноваження наглядових рад, надавши їм, серед іншого, право призначати та звільняти керівників держпідприємств. Згідно з програмою МВФ, закон має бути ухвалений до жовтня 2023 року.

Пізніше ми писали, що Секретаріат ОЕСР має провести оцінку законопроєкту щодо корпоративного управління держпідприємств.

Два роки тому ми писали, що 15 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні. – SOE Weekly].

Обрання та запровадження нової наглядової ради для новоствореної "Української оборонної промисловості" (раніше - "Укроборонпром") у відповідності до стандартів ОЕСР

[Як ми писали раніше, "Укроборонпром" було офіційно перетворено на акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" ("УОП"). За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, наступним кроком у трансформації компанії серед інших процедур є передача персоналу та майна. Після цього буде сформовано наглядову раду за стандартами ОЕСР.

Як ми також повідомляли, Кабмін призначив Германа Сметаніна генеральним директором новоствореної "УОП".

Два роки тому ми повідомляли, що в липні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон 1630-IX (раніше відомий як законопроєкт №3822), який заклав основу для трансформації "Укроборонпрому".

Концепцію реформи корпоративного управління та перетворення "Укроборонпрому", включаючи цільову модель та детальний план дій, було розроблено членами команди SOE Weekly Андрієм Бойцуном, Олександром Лисенком та Дмитром Яблоновським, а також міжнародною юридичною фірмою Kinstellar у березні 2020 року. Огляд відповідних матеріалів міститься в Огляді ОЕСР корпоративного управління держпідприємств.

Відповідно до пріоритетів на 18 місяців, окрім створення наглядової ради,"УОП" має також налагодити більш тісні інституційні зв'язки (наприклад, офіси зв'язку або закупівель) з Міноборони та органом планування Генерального штабу, щоб забезпечити відповідність роботи компанії найбільш нагальним потребам України. Згідно з листом, "УОП" також має забезпечити дотримання стандартів НАТО щодо прозорості, підзвітності, ефективності та конкуренції в оборонно-промисловому секторі.

Іншим завданням є запровадження процедур прозорості (навіть з урахуванням вимог секретності у воєнний час), щоб уможливити подальший аудит і уникнути навіть видимості політизації чи корупції в оборонному виробництві.