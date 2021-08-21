РНБО хоче повернути Черкасигаз у держвласність

Рада національної безпеки і оборони віддала доручення про повернення АТ "Черкасигаз" в державну власність

Про це повідомив секретар ради Олексій Данілов, передає Інтерфакс-Україна.

"Було прийнято протокольне доручення, яке стосується повернення цього підприємства в держвласність, якого незаконним способом шляхом шахрайських маніпуляцій держава була позбавлена", - сказав він за результатами засідання РНБО в п'ятницю.

Данілов уточнив, що було визначенню винних осіб та відшкодування принесених державі збитків.

Також повідомляється, що було доручено Кабінету міністрів спільно з НКБЦФР, СБУ, ГБР за участю Офісу генпрокурора і НАБУ в місячний термін провести перевірку обставин цієї втрати.

Нагадуємо:

У грудні 2012 року "Черкасигаз" повідомив в системі розкриття інформації НКЦБФР, що пакет акцій підприємства, що належить НАК "Нафтогаз України" скоротився з 51% до 9,97%.

У прес-службі Фонду державного майна повідомили, що рішення про приватизацію держпакету акцій "Черкасигаз" урядом не приймалося, і акції цієї компанії ФДМ не отримував.

"Нафтогаз України" тоді відмовився коментувати зниження своєї частки в "Черкасигаз".

Видання зазначає, що тоді в число власників газової компанії увійшло ТОВ "Ласфано Україна", що є співзасновником ТОВ "Фінансова компанія" Сонячне місто ", радник якої Сергій Матвійчук очолював наглядову раду Надра Банку (Київ). Найбільшим бенефіціаром цього неплатоспроможного на сьогодні банку був Дмитро Фірташ.

В даний час "Нафтогаз" зберігає за собою частку 9,97% акцій в облгазі, Perritt Select Investments Limited належить 22,56%, ТОВ "Ласфано Україна" - 20,35%, ТОВ "Міжрегіональна торгова компанія" - 15,81%, Володимиру Болбас і Сергію Назаренку - по 9,87%, Newavit Holding and Finance - 6,6%.