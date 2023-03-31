Таємниці держпідприємств: МГУ мовчить про те, хто очолює компанію, Кабмін не публікує рішення про нову наглядову раду Укрпошти

Корпоративне управління держпідприємств

Двом підозрюваним у причетності до розкрадання 500 млн грн ОГХК та ОПЗ обрали запобіжний захід; досі немає публічних коментарів від Сенниченка. 24 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дав дозвіл на затримання колишнього радника ексголови Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитра Сенниченка.

Сенниченка підозрюють у розкраданні 500 мільйонів гривень з "Одеського припортового заводу" ("ОПЗ") та "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" ("ОГХК"), повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

САП не називає ім'я підозрюваного, але за даними ЗМІ, йдеться про Юрія Липка. Суд визначив заставу у розмірі 5,4 мільйона гривень.

У разі внесення застави, Липко матиме такі зобов’язання (до 20 травня):

прибувати за кожною вимогою детектива, прокурора, суду;

повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

здати на зберігання закордонні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України або в'їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржено в Апеляційній палаті ВАКСу протягом п'яти днів.

Того ж дня ВАКС ухвалив рішення про взяття під варту ще одного фігуранта справи, одного з колишніх в.о. директора "ОПЗ" Миколи Синиці. Заставу визначено у розмірі 5,9 млн грн.

За словами САП, прокурор не погоджується з рішенням суду щодо Синиці і планує подати апеляцію.

Тим часом, на основі розмов зі своїми джерелами, Forbes Україна ідентифікував шістьох з дев'яти підозрюваних НАБУ у цій справі:

Дмитро Сенниченко, голова ФДМУ у 2019-2021 роках;

Андрій Гмирін, людина, близька до голови ФДМУ (на плівках детективів він фігурує як лідер злочинної організації). За даними "Економічної правди" (ЕП) , Гмирін є ключовою особою в ТОВ "Агрогазтрейдинг" – компанії, яка постачала газ на "ОПЗ". Згідно з розслідуванням ЕП у 2017 році, "Агрогазтрейдинг" був пов'язаний з колишнім головою ФДМУ Ігорем Білоусом та колишнім головою Адміністрації президента Борисом Ложкіним;

Микола Синиця, в.о. директора "ОПЗ" у 2020 році;

Микола Парсентьєв, в.о. директора "ОПЗ" у 2020-2021 роках;

Олександр Горбуненко та Володимир Колот, співвласники "Агрогазтрейдингу".

[За інформацією видання "Слово і Діло", сьомим з дев'яти підозрюваних у цій справі є Юрій Липко. – SOE Weekly.]

За даними джерел Forbes Україна, Гмирін був посередником між ФДМУ та "Агрогазтрейдингом". Він також мав контакти з Офісом президента. За інформацією Forbes Україна, в Офіс президента Гмиріна привів заступник голови Офісу Олег Татаров. За словами джерел видання, "в Офісі Гмирін знайшов спільну мову із Сергієм Шефіром", першим помічником президента України Володимира Зеленського.

Водночас публічної реакції від Сенниченка досі немає. ЕП зверталася до нього за коментарем 23 березня, і той відповів, що "обов'язково надасть коментар після консультацій з юридичною командою". За його словами, це повинно було зайняти кілька днів, але відтоді жодних коментарів не було.

Раніше ми повідомляли, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та САП заявили, що викрили злочинне угруповання, яке очолював Сенниченко. Більше про цю справу читайте у попередньому дайджесті.

Нова наглядова рада ПриватБанку обрала голову. За інформацією SMIDA, 23 березня 2023 року наглядова рада "ПриватБанку" обрала своїм головою Нільса Мелнґайліса.

[Раніше ми писали, що 27 грудня 2022 року Кабінет Міністрів звільнив майже всіх незалежних членів наглядової ради "ПриватБанку" та замінив їх новими після конкурсного відбору.

Як ми також повідомляли, Нільс Мелнґайліс, один із новопризначених незалежних членів, має багаторічний досвід роботи на керівних посадах у банківському секторі. Він також працював незалежним членом наглядової ради кількох банків та головою наглядової ради Luminor Bank AS, одного з провідних банків у Балтійському регіоні, із штаб-квартирою в Естонії.

Нільс Мелнґайліс Фото: luminor.lv

Конкурсний відбір незалежних членів наглядових рад для трьох українських державних банків – "ПриватБанку", "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" – розпочався одночасно 11 жовтня 2022 року з кінцевим терміном подачі документів 11 листопада 2022 року.

Публічної інформації про хід або результати відбору до "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" донині не було. – SOE Weekly.]

Рішення Кабміну про затвердження нових членів наглядової ради "Укрпошти" ще не оприлюднено. На момент написання цього дайджесту Кабінет Міністрів ще не опублікував своє рішення про затвердження членів наглядової ради "Укрпошти".

Раніше ми повідомляли, що Кабмін затвердив п'ятьох незалежних членів та двох представників держави до складу наглядової ради державного оператора поштового зв'язку "Укрпошта".

Згідно з повідомленням Кабміну, незалежними членами наглядової ради стали Рінат Абдрасілов, Якуб Карновскі, Гері Джон Керролл, Олена Малинська та Ігор Мітюков. Два представники держави – Наталія Бернацька та Крістіна Прасолова. Докладніше про нових членів наглядової ради Укрпошти читайте у попередньому дайджесті.

Постанову Кабміну про корпоратизацію "Укроборонпрому" ще не опубліковано. Кабінет Міністрів ще не опублікував постанову, прийняту 21 березня 2023 року, якою він затвердив корпоратизацію "Укроборонпрому".

Раніше ми повідомляли, що минулого тижня Кабмін заявив, що схвалив перетворення державного концерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".

Державі належить 100% акцій нової компанії. Також було затверджено статут "Української оборонної промисловості" та положення про його наглядову раду. Статутний капітал компанії у розмірі 237 мільйонів гривень було сформовано за рахунок передачі активів "Укроборонпрому".

[На момент написання цього дайджесту ані статуту, ані положення про наглядову раду, про які повідомлялося у релізі Кабміну, у публічному доступі ще не було. – SOE Weekly.]

"МГУ" не розкриває ключову інформацію з корпоративного управління – у тому числі про те, хто очолює компанію. Відставка Уберт Беттонвіль, колишньої голови наглядової ради "Магістральних газопроводів України" ("МГУ"), про яку ми повідомляли раніше, мала би уже набути чинності.

Згідно з українським законодавством, заява про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради акціонерного товариства подається щонайменше за два тижні. Якщо Беттонвіль подала заяву 6 березня, як повідомляють ЗМІ, то її відставка мала набути чинності 20 березня або пізніше.

Згідно з україномовною версією веб-сайту "МГУ", Беттонвіль більше не значиться як член наглядової ради, а головою ради зазначено Яна Чадама. На англомовній версії веб-сайту Беттонвілль також більше не значиться як член наглядової ради, але там не зазначено, хто є головою.

[З цього ми робимо висновок, що повноваження Беттонвіль було припинено, а головування у наглядовій раді перейшло до Чадама.

Відповідно до законодавства, "МГУ" зобов'язане публічно розкривати певну інформацію як акціонерне товариство, емітент цінних паперів та держпідприємство.

Зокрема, відповідно до Положення про розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), "МГУ" має розкривати особливу інформацію, включаючи інформацію про зміну складу посадових осіб товариства, у т.ч. інформацію щодо призначення/звільнення у наглядовій раді та виконавчому органі. Така інформація повинна розкриватися через веб-сайт компанії та інформаційну базу даних НКЦПФР (такі як Stockmarket та SMIDA. – SOE Weekly.]

Однак, "МГУ" не оприлюднило інформацію про відставку Беттонвіль: ця інформація відсутня як на сайті компанії, так і в інформаційній базі даних НКЦПФР. Останні розкриття інформації "МГУ" в SMIDA та на сайті компанії датуються листопадом 2021 року.

Крім того, "МГУ" також не розкрила інформацію про зміну в.о. генерального директора. [Згідно з попереднім інтерв'ю Беттонвіль, близько місяця тому Олександра Лісніченка на цій посаді замінив Денис Фудашкін. – SOE Weekly.]

Інформація про в.о. генерального директора відсутня навіть на українській версії сайту "МГУ". У розділі "Менеджмент" на сайті "МГУ" згадується лише в.о. головного бухгалтера Світлана Письменна. На англомовній версії сайту розділ "Менеджмент" взагалі відсутній.

За даними SMIDA, в.о. гендиректора є Валерій Ноздрін, якого було призначено на цю посаду при створенні "МГУ" у 2017 році.

Вільний доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) під час дії воєнного стану закрито. За даними приватних агрегаторів, зокрема "Опендатабот" та "YouControl", які спираються на інформацію з ЄДР, керівником "МГУ" є Денис Фудашкін.

Крім того, "МГУ" також має оприлюднювати звіти про винагороду наглядової ради та виконавчого органу, як того вимагає законодавство, що застосовується до акціонерних товариств та до держпідприємств.

Згідно з веб-сайтом компанії, "МГУ" опублікувало лише один звіт про винагороду у 2018 році на виконання вимог законодавства про акціонерні товариства, але відтоді цих звітів більше не публікувало.

[Відповідно до Закону "Про акціонерні товариства", контроль за своєчасним розкриттям товариством достовірної інформації про його діяльність є відповідальністю наглядової ради. – SOE Weekly.]