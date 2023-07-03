Не лише "Дія": як сплатити податки та подати декларацію

Сплата податків онлайн: через які сервіси це зручно робити та чи можна уникнути сплати комісії.

Пільги для бізнесу, зокрема спрощену систему оподаткування із сплатою 2% від доходу, а також заборону на податкові перевірки мали скасувати з 1 липня 2023 року. Однак парламент не встиг ухвалити потрібний законопроєкт.

Нова дата ухвалення документа невідома, тож наразі українці звітують перед фіскальними органами за правилами, що діють майже півтора року.

ЕП показує, як громадяни можуть швидко подати декларації про доходи та сплатити податки, на прикладі фізособи-підприємця третьої групи.

Через "Дію"

Обидві операції доступні на порталі чи в застосунку "Дія". Для цього в категорії "Послуги" слід натиснути на варіант "Податки ФОП" та обрати дію: сплатити єдиний податок, сплатити єдиний соціальний внесок або подати декларацію.

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Для подання декларації потрібно вибрати цю послугу, ввести суму доходу за місяць, перевірити контактні дані і підписати за допомогою "Дії.Підпису".

Як сплатити податок ФОП через "Дію"

Алгоритм переказу коштів до бюджету схожий. Потрібно вибрати період, за який сплачуватиметься податок (конкретний місяць чи квартал), та ввести суму всіх надходжень підприємця. Сума податку розрахується автоматично.

Далі слід перевірити дані про оплату і сплатити податки. При проведенні цієї операції доведеться сплатити комісію. Річ у тім, що "Дія" не має власної платіжної системи і для проведення онлайн-платежів потрібен посередник. Залежно від категорії платежу посередник отримує 1,5-2,2% від суми.

Наприклад, якщо сума єдиного соціального внеску за другий квартал становить 4 422 грн, то комісія платіжної системи становитиме 66,33 грн, тобто 1,5%.

Інколи в "Дії" трапляються проблеми з поданням декларації. Труднощі виникають на етапі підписання, коли застосунок не розпізнає обличчя або повідомляє про помилку. У такому випадку слід повторно ідентифікувати обличчя.

Декларація через податкову

Подати декларацію про доходи можна онлайн через Державну податкову службу. Для цього потрібно авторизуватися в електронному кабінеті за допомогою файлового або апаратного ключа, хмарного сховища, id.gov.ua або "Дії.Підпису".

Після авторизації потрібно перейти в розділ "Введення звітності". Далі треба обрати період, за який подається декларація, і натиснути "Створити".

Як подати декларацію через кабінет платника

Потім слід обрати форму "Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного стану". Деякі графи – дані про податкову за місцем реєстрації особи, адреса, контактні дані – там уже заповнені.

Далі залишається зробити кілька натискань. У графі "Показники" вказується сума доходу, нижче – сума податку. Після цього декларацію потрібно перевірити, зберегти, підписати будь-яким зручним способом та надіслати.

Через Приватбанк

Подати декларацію та сплатити податки можна через "Приват24". Рахунок ФОП не обов’язково має бути в цьому банку, достатньо бути клієнтом Приватбанку.

Для початку потрібно авторизуватися на сайті, перейти в розділ "Платежі", обрати графу "Податки та збори" і вибрати ЄСВ або єдиний податок. Далі слід ввести пошукові реквізити: область, місто, район, ПІБ та ідентифікаційний номер або паспортні дані. Лише після цього завантажиться рахунок податкової.

Суму до сплати потрібно ввести самостійно та вказати номер картки, з якої зніматимуться кошти. Комісія за такий платіж становить 1%.

Подати декларацію через "Приват24" можуть лише власники рахунку в Приватбанку. Надіслати її можна через мобільний застосунок. Для цього слід авторизуватися в застосунку "Приват24 для бізнесу", перейти в меню "Електронна звітність", натиснути плюс, обрати пункт "Податкова декларація платника єдиного податку – ФОП (3 група)", заповнити і підписати документ.

Як подати декларацію через "Приват24 для бізнесу"

Спеціальні платформи

Є чимало інших сервісів для онлайн-платежів. Серед популярних – Portmone, EasyPay та Ipay.ua. Через них можна сплачувати й податки.

Щоб зробити це через EasyPay, потрібно авторизуватися або зареєструватися на сайті. Далі в каталозі послуг обрати "Платежі до бюджету". Після цього вибрати, який податок сплачуватиметься, вказати групу платника податку, обрати область, місто та район реєстрації і натиснути "Сформувати рахунок".

Далі зазначаються контактні дані (ПІБ, ідентифікаційний номер, номер телефону), період оплати та сума. Розмір комісії становить 2%, але не менше 5 грн.

У Portmone теж можна сплачувати податки. Алгоритм дії майже такий самий, як у попередньому випадку. Після авторизації в каталозі послуг потрібно обрати пункт "Оплата податків, платежі до бюджету", податок, регіон, місто та район реєстрації отримувача, тобто податкової, групу оподаткування і натиснути "Оплата".

На наступному етапі необхідно вказати дані платежу: ідентифікаційний номер, ПІБ платника, період сплати, номер телефону, електронну адресу та суму. Після цього треба ввести дані картки. Комісія Portmone становить 1,5%.

За цим же принципом можна сплатити податки через Ipay.ua. Серед послуг треба обрати опції "Платежі до бюджету" і "Сплата податків ФОП", вказати вид податку, місце реєстрації платника, його дані (ПІБ, ідентифікаційний номер та номер телефону), період сплати податку, його суму і дані картки. Комісія – 2,5%.

Останні три платформи можуть бути зручні для тих, хто користується ними для інших цілей, наприклад, для оплати за інтернет чи комунальні послуги.