Поповнення карток готівкою через термінали з 1 серпня потребуватиме телефону - НБУ

З 1 серпня внесення готівки через термінали вимагатиме від платника ввести номер мобільного телефону.

Такі норми передбачені постановами правління Нацбанку № 90 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" та № 89 "Про внесення Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні".

Так, з 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через термінали. Зокрема, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналів для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.

У зв'язку з цим для зарахування грошей на рахунок платник при здійсненні такої операції через термінал повинен::

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ввести номер свого мобільного телефону на екрані терміналу;

отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

ввести на екрані терміналу одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

Яких операцій стосуються?

Ці вимоги стосуються операцій з унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою терміналів.

Водночас вони не поширюються на такі популярні платежі, що здійснюються через термінали, як:

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сплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);

оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);

оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);

оплата маршрутних пасажирських перевезень;

поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;

сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Нагадуємо:

Державний Приватбанк розпочинає поступове оновлення мережі еквайрингу - протягом найближчих місяців кожен п’ятий POS-термінал замінять на сучасну переносну модель на платформі Android. Загалом замінять понад 40 тисяч POS-терміналів.