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З 1 серпня на дорогах України можуть з'явитися автівки з правим розташуванням керма

Понеділок, 31 липня 2023, 09:50 - Лія Ільченко

З 1 серпня набирає чинності закон №3164-IX про внесення змін до закону "Про дорожній рух", яким надається дозвіл військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати у дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма.

Закон був офіційно опублікований в газеті "Голос України" 7 липня 2023 року та, згідно з прикінцевими положеннями, набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.

Закон діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.

Транспортні засоби з правим розташуванням керма, зможуть використовувати:

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  • військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування,
  • Служба безпеки,
  • Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,
  • Національна гвардія,
  • Державна прикордонна служба,
  • Управління державної охорони,
  • Державна спеціальна служба транспорту,
  • Міністерство внутрішніх справ,
  • Національна поліція,
  • Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.

Такі автомобілі можуть надходити як:

  • гуманітарна допомога,
  • благодійна допомога,
  • міжнародна технічна допомога,
  • та/або за міждержавними угодами на інших умовах.

Усі авто з правим розташуванням керма підлягають відомчій реєстрації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

"Сили оборони України мають нагальну потребу в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма", – йдеться в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту.

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Нагадуємо:

На сьогодні заборона правого керма викладена в Законі України "Про дорожній рух". Згідно з частиною 5 статті 29 Закону України "Про дорожній рух", до участі в дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма не допускаються.

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