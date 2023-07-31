З 1 серпня на дорогах України можуть з'явитися автівки з правим розташуванням керма

З 1 серпня набирає чинності закон №3164-IX про внесення змін до закону "Про дорожній рух", яким надається дозвіл військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати у дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма.

Закон був офіційно опублікований в газеті "Голос України" 7 липня 2023 року та, згідно з прикінцевими положеннями, набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.

Закон діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.

Транспортні засоби з правим розташуванням керма, зможуть використовувати:

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військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування,

Служба безпеки,

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,

Національна гвардія,

Державна прикордонна служба,

Управління державної охорони,

Державна спеціальна служба транспорту,

Міністерство внутрішніх справ,

Національна поліція,

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.

Такі автомобілі можуть надходити як:

гуманітарна допомога,

благодійна допомога,

міжнародна технічна допомога,

та/або за міждержавними угодами на інших умовах.

Усі авто з правим розташуванням керма підлягають відомчій реєстрації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

"Сили оборони України мають нагальну потребу в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма", – йдеться в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту.

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Нагадуємо:

На сьогодні заборона правого керма викладена в Законі України "Про дорожній рух". Згідно з частиною 5 статті 29 Закону України "Про дорожній рух", до участі в дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма не допускаються.