Допомога від держави: як отримати компенсацію за зруйноване війною майно

Велика війна Росії проти України позбавила нормального житла понад 2,4 млн людей. Однак це лише попередня цифра, оскільки підрахувати точну кількість знищеного майна, коли воєнні дії ще тривають, неможливо.

Ще навесні влада пообіцяла забезпечити українців житлом та компенсувати зруйноване майно. Наразі в Україні є кілька спеціальних програм, зокрема іпотека під низький відсоток.

Як українці зможуть отримати компенсацію за зруйноване майно чи списання боргів за ним, або оформити дешеву іпотеку?

Компенсація за зруйноване житло

Питання компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло постало майже одразу після початку великої війни. Вже 24 березня у парламенті зареєстрували проєкт закону, який встановлює правові підстави для здійснення відповідних виплат.

Через місяць після цього, документ прийняли за основу, але далі справа не пішла.

Голова профільного парламентського Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха не зміг пояснити причини затримки прийняття закону в цілому і термінів його розгляду у другому читанні.

Втім, виходячи з того, що це єдиний документ, який стосується компенсаційних виплат власникам нерухомості, схоже що саме за описаною в ньому процедурою і відбуватиметься цей процес.

Кому і за що виплачуватимуть компенсацію

Очевидно, що компенсації підлягатиме знищене нерухоме майно, тобто таке яке неможливо відновити шляхом проведення ремонту чи навіть реконструкції. Якщо ж відновлення можливе, то це вважається пошкодженим майном і виплати по ньому також здійснюватимуться. Ймовірно, в межах сум необхідних для його відновлення.

До нерухомого майна документом відносяться не лише квартири, інші житлові приміщення, приватні, садові та дачні будинки, але й "об'єкти будівництва". Тобто, компенсації підлягає пошкоджена чи знищена нерухомість, будівництво якої ще не завершено.

Претендувати на отримання компенсації можуть громадяни України, які є власниками пошкодженої або знищеної нерухомості, інвестували в будівництво, є членами житлових кооперативів, або спадкоємцями всіх зазначених осіб.

Також на виплати можуть розраховувати ОСББ, управителі багатоквартирних будинків та кооперативів для відшкодування знищеного чи пошкодженого спільного майна.

Два важливих моменти. По-перше, компенсації не підлягатиме нежитлова нерухомість, автомобілі чи побутові речі, навіть якщо вони знаходилися в житловому будинку.

По-друге – це черговість. Виплати повинні здійснюватися за принципом "живої черги", в залежності від того коли надійшла заява на компенсацію.

Але багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю I та II груп, учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни мають пріоритетне право на отримання коштів.

Спосіб отримання та розмір компенсації

Отримати компенсацію можна буде у кілька способів – грошима, які можна витратити за власним розсудом, у вигляді внеску у фінансування будівництва нового житла, або як фінансування робіт з відновлення пошкодженого майна.

Щодо розміру компенсації, то про конкретні суми чи відсотки поки не йдеться. Об’єм відшкодування залежатиме від вартості житла та ступеня його пошкодження.

Якщо мова йде про відшкодування у вигляді фінансування будівництва житла, то розраховувати можна лише на компенсацію в межах площі знищеної нерухомості. При цьому її максимальний розмір обмежено 150 квадратними метрами.

Ті хто втратив більше за площею житло і захочуть його відбудови в тих же межах, повинні будуть самостійно доплатити за квадратні метри понад норму.

Також є можливість відмовитись від квартири чи іншого житлового приміщення, яку пропонуватимуть у рамках компенсації, та обрати житло самостійно.

Як та куди подавати заявку

Є два способи, як подати заявку на компенсацію зруйнованого житла. Зробити це можна онлайн через "Дію" (у застосунку або на сайті), або особисто – через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

В обох випадках треба заповнити спеціальну форму. Подати заявку може лише власник квартири. Для цього треба зайти у "Дію", обрати розділ "послуги" та "пошкоджене майно". Далі заповнити форму, вказати всю необхідну інформацію, додати дані про об’єкт, фото/відео пошкоджень та контакти.

Якщо нерухомість є в Державному реєстрі нерухомих прав, дані про нього автоматично підтягнуться у застосунку "Дії" її власника. Тоді з меню достатньо обрати, яке саме майно пошкоджене.

Відео-інструкція від "Дії"

До заяви, залежно від випадку, треба додати один з документів:

документ, що підтверджує право власності;

документ, що підтверджує інвестування та фінансування будівництва;

документ, що підтверджує смерть власника;

документ, що підтверджує членство у житлово-будівельному кооперативі, та викупив квартири;

документ, що підтверджує право пріоритетної компенсації.

Після прийняття та набрання чинності закону, створюватимуться спеціальні комісії, які складатимуть акти обстеження будинку/квартири. Ці комісії створюватимуться за місцем розташування знищеного або пошкодженого майна.

Якщо нерухомість сильно постраждала, органи місцевого самоврядування матимуть можливість залучити експертів для складення звіту, чи можна в майбутньому користуватися житлом.

Після цього сформована заявка потрапляє у Реєстр пошкодженого та знищеного майна.

Скільки чекати на компенсацію

Зараз точно сказати, скільки доведеться чекати на компенсацію, неможливо, бо післявоєнна відбудова України буде тривалою. До того ж спочатку треба дочекатися, поки ухвалять закон.

А от сама процедура реєстрації заявки миттєва. Далі починається процес перевірок. Законопроєкт передбачає, що комісія має розглядати заявку не більше 30 календарних днів.

Списання кредитів за знищене майно

На початку грудня Верховна Рада дозволила списання кредитів за житло та автівки, знищені через війну.

Виплати за кредитами на рухоме/нерухоме майно, яке опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, можуть призупинити. Також, кредит заморожується, якщо це майно було пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних дій.

Подати заявку на списання кредитів, відсотків за ними чи комісій можуть власники квартир, приватних будинків, садових або дачних будинків, а також ті, у кого є недобудована нерухомість.

Таке майно має відповідати певним критеріям:

на момент подання заяви нерухомість розташована на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії;

нерухомість пошкоджена внаслідок війни (мова про житло, яке можна відновити);

нерухомість знищена внаслідок війни (не можна відновити або робити це економічно невигідно).

Проте віддавати кредит все одно доведеться – після того, як держава виплатить компенсацію за зруйноване/пошкоджене майно або після відновлення нерухомості за рахунок держави.

Коли кредит можуть анулювати

Є випадки, коли кредит на нерухомість взагалі можуть анулювати, але тоді нерухомість має відповідати кільком вимогам:

знищена нерухомість була єдиним місцем проживання сім’ї позичальника;

станом на 23 лютого була відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

метою отримання кредиту є придбання, реконструкція чи будівництво нерухомості.

Подати заявку на анулювання кредиту можна протягом 90 днів після закінчення воєнного стану. У такому випадку вже кредитор розраховуватиме на компенсацію від держави. Її розмір не має перевищувати основної суми кредиту.

Інші збитки кредитора, наприклад, неотримані проценти чи комісії, вважаються упущеною вигодою та можуть відшкодуватися за рахунок держави-агресора.

Як списати кредит за знищене авто

Анулювати кредит можуть і за знищений автомобіль. Схема така сама, як і з нерухомістю. Щоб подати відповідну заявку, машина має підходити під такі пункти:

станом на 23 лютого автомобіль був єдиним у сім’ї позичальника;

відремонтувати авто технічно неможливо або економічно невигідно;

станом на 23 лютого відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

метою отримання кредиту згідно з договором є придбання автомобіля.

Разом із заявою треба подати документи, що підтверджують відповідність усім цим пунктам. Однак якими саме мають бути документи – поки невідомо.

Кредитор так само може розраховувати на компенсацію від держави, а також на відшкодування збитків від країни-агресора.

Першочергово депутати пропонували анульовувати не всі ці кредити, а лише за житло та авто, які відповідають конкретним технічним параметрам, як от площа чи об’єм двигуна. Але зрештою цю правку відхилили.

Іпотечна програма "єОселя"

На початку жовтня в Україні в тестовому режимі запустили іпотечну програму "єОселя". Її основна суть в тому, щоб дати українцям кредит на житло під низький відсоток і на довгий термін.

Точну кількість кредитів, які держава може профінансувати громадянам до кінця року, назвати не можуть. Станом на 21 грудня вже видали понад 270 позик.

Поки учасниками програми можуть стати військовослужбовці, правоохоронці, лікарі, освітяни та науковці. Для них передбачені максимально пільгові умови позики – кредит під 3% до 20 років з початковим внеском від 20%.

З 2023 року планують розпочати другий етап програми, коли кредити під 7% річних зможуть отримати й інші українці. В уряді сподіваються, що програма працюватиме попри всі складнощі та наслідки війни.

Як та куди подати заявку

Подати заявку можна через застосунок "Дія", на що потрібно витратити близько 5 хвилин. Саму заявку розглядатимуть до трьох днів.

У заяві серед іншого треба вказати сімейний статус, дані іншого з подружжя, кількість дітей до 18 років і середньомісячний дохід сімʼї. Також треба уточнити дані про бажане житло та банк. В одній заяві можна обрати лише один банк.

Далі треба дочекатись відповідь із пропозицією банку протягом 24 годин та подальші інструкції. У програмі беруть участь пʼять банків: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, "Глобус банк" та Sky Bank.

На наступному етапі треба обрати житло, зібрати документи та подати їх до банку. Після цього укласти договір на купівлю житла та договір на іпотеку.

Площа житла, на яке можна взяти кредит, залежить від складу сім’ї. Для однієї людини – це квартира не більше 52,5 квадратних метрів. Для кожного наступного члена сім’ї дозволяється ще додатковий 21 квадратний метр.

За умовами програми, житло можна шукати і на первинному, і на вторинному ринках нерухомості.