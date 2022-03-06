В умовах воєнного стану: Кабмін заборонив стягнення штрафів за несплату комуналки

Кабмін заборонив нарахування, стягнення штрафів у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За його словами, на засіданні Кабінету міністрів 6 березня схвалили рішення щодо сплати житлово-комунальних послуг населенням в умовах воєнного стану.

"Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар по оплаті комунальних послуг. Відтак уряд ухвалив рішення заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги", - підкреслив міністр.

У разі несплати або оплати не в повному обсязі відключати комунальні послуги не будуть.

"Водночас сплата за комунальні послуги є великою підтримкою комунальних служб, які працюють зараз у надскладних обставинах та потребують ресурсів", - додав Чернишов.

Економічна правда