Уряд заборонив стягувати борги за комуналку з переселенців

Кабмін прийняв постанову про заборону стягнення комунальної заборгованості з переселенців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії.

Про це заявив під час засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, йдеться виключно про заборгованість, яка накопичилася після початку повномасштабного російського вторгнення.

"Справедливе рішення, яке діятиме до кінця воєнного стану.

Одночасно схвалюємо проєкт закону про компенсацію збитків підприємствам, які постачають електрику, газ, воду і тепло в прифронтові чи тимчасово окуповані території. Незабаром ми звільнимо всі наші землі, а тому важливо зараз зберегти спроможність роботи критичної інфраструктури в умовах воєнного часу", - написав Шмигаль.

Як додали в Мінреінтеграції, Заборона поширюється на території, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані РФ.

"Йдеться про осіб, які були змушені покинути свої домівки й евакуювалися у більш безпечні регіони.

Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку. Це перш за все довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи з роботи, щодо лікування, навчання, проходження військової служби", - заявили в міністерстві.

Економічна правда