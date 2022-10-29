Нафтогаз пояснив, чому зупиняє постачання газу на Трипільську ТЕС

getty images

НАК "Нафтогаз Україна" припиняє постачання газу через невиконання Трипільською ТЕС ПАТ "Центренерго" обов’язку щодо повної та своєчасної оплати отриманого енергоресурсу та недотримання своїх зобов'язань щодо поставки електроенергії.

Про це "Економічній правді" повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України"

"Станом на сьогодні Трипільську ТЕС ПАТ "Центренерго" включено в Реєстр споживачів постачальника "останньої надії". При цьому, загальний розмір заборгованості ПАТ "Центренерго" за спожитий газ перед ТОВ "ГК "Нафтогаз України" складає 2,757 млрд грн", – зазначають у Нафтогазі.

У Нафтогазі додають, що на підставі укладених з ПАТ "Центренерго" двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії, було здійснено попередні оплати за електричну енергію за березень 2022 року, 4 квартал 2022 року та 1 квартал 2023 року. При цьому, ПАТ "Центренерго" не виконало свої договірні зобов’язання та відмовилось від постачання електроенергії на суму 1,8 млрд грн.

Додається, що Трипільська ТЕС, станом на сьогодні, відсутня в переліку споживачів електричної енергії та природного газу, які не належать до категорії побутових споживачів і виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності України.

Також зазначається, що основним паливом Трипільської ТЕЦ для здійснення своєї діяльності є вугілля, а резервними – мазут та газ.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Київоблгазу отримав доручення від газопостачальної компанії "Нафтогаз України" припинити постачання газу на Трипільську ТЕС.