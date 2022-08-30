Энергетика Банковой. Зачем Офису президента единый трейдер электроэнергии

Чим займається влада напередодні найскладнішого опалювального сезону в історії та ще й на тлі всім відомих подій на Запорізькій АЕС? Створює єдиного трейдера електроенергії, до роботи якого з перших днів виникає дуже багато питань.

Попри запевнення профільного міністерства, що новий гравець буде "таким самим учасником ринку як і всі решта", з самого початку він отримує ексклюзивні умови. Починаючи від необмеженого доступу до державної електроенергії й закінчуючи сумнівними угодами про відтермінування платежів за ресурс.

Наступним кроком, висловлюють побоювання учасники ринку, цілком можуть стати незрозумілі експортні контракти з осіданням маржі на рахунках офшорних компаній. І все це відбувається під наглядом представників Офісу президента.

Навіщо в найскладніші для країни часи створювати чергову державну монополію та якими можуть бути наслідки?

Енергетика Банкової

"Офіс президента та Кабінет міністрів в ручному режимі як трактором рулять енергетикою. Приємно чи не приємно про це чути, але так не має бути", – говорив рік тому відомий в енергетичному секторі бізнесмен Ігор Тинний.

Ці слова яскраво відображають сьогоднішні реалії в енергетиці, за одним невеликим уточненням – схоже, сьогодні Офіс президента "рулить енергетикою" власноруч, без допомоги уряду чи профільного міністерства.

І якщо раніше це були лише слова окремих бізнесменів та чиновників, то нещодавно ці слова отримали документальне підтвердження. 8 серпня відбулось засідання "комітету з електроенергетики" на якому були присутні майже усі керівники профільних відомств та компаній.

На засіданні, зокрема, були присутні міністр енергетики Герман Галущенко, віцепрезидент "Енергоатому" Якоб Хартмут, радниця прем'єра Наталія Бойко, голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, в.о. гендиректора ДП "Оператор ринку" Олександр Гавва, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, заступник гендиректора "Укргідроенерго" Богдан Сухецький, в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко, член дирекції "Центренерго" Олексій Кураков, а також керівник АТ "Енергетична компанія України" Віталій Бутенко.

Головував на цій зустрічі не прем’єр чи міністр енергетики, а заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака Ростислав Шурма. І це при тому, що "комітет" розглядав важливі питання не лише для галузі, а й для всієї країни. Наприклад, про двократне підвищення вартості електроенергії для бізнесу.

Але це не єдиний випадок, коли Офіс президента займається не властивими йому функціями. За словами співрозмовників ЕП в уряді, заступнику Єрмака належить також ідея створення єдиного державного трейдера електроенергії. "Придумав Шурма і попросив Бутенка розробити концепцію. Той намалював і презентував. Взяли в роботу", – зазначає один зі співрозмовників ЕП.

Голова АТ "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") Віталій Бутенко – колишній топ-менеджер ДТЕК Ріната Ахметова, якого у 2021 році звільнили з групи через невдалі торгові операції з газом. Пізніше він створить компанію "ТЕТ-Груп", яка фігуруватиме у "схемному" імпорті електроенергії в Україну з Білорусі.

Досвід та професійні якості Бутенка під сумнів ніхто не ставить, але як новоствореній компанії в короткий термін вдалося викинути з процесу імпорту в Україну електроенергії державний "Енергоатом" та ще й включити в ланцюжок поставок дубайського посередника?

Нічим окрім вродженого таланту трейдера та бездоганних комунікаційних здібностей такий успіх пояснити не можна. Проте білоруський імпорт – це вже історія.

Набагато важливіше, щоб у випадку з єдиним державним трейдером, якого очолив Бутенко, всі операції відбувались в прозорий та ринковий спосіб. Принаймні міністр енергетики Галущенко запевняв, що так воно і буде.

"Не йдеться про монополію, якісь спеціальні правила або ексклюзивні винятки для держави – правила залишаться на всіх однакові", – переконував міністр.

Щоправда, говорив він це коли ідея з єдиним державним трейдером була ще на стадії розробки, проте після старту роботи до нового гравця ринку електроенергетики одразу виникли питання.

Новий гравець під експорт в ЄС

Одразу після синхронізації української енергосистеми з європейською стало зрозуміло, що надходження від продажу електроенергії за кордон в перспективі можуть сягнути мільярдів доларів та за певних умов перекрити доходи від транзиту російського газу, який Україна вже гарантовано втратить.

Вартість електроенергії на "ринку на добу наперед" (РДН) у Румунії, Угорщині та Словаччині наразі перевищує 650 євро за МВт-год, тоді як в Україні – всього 84 євро за МВт-год.

Довідка. Під час експорту електроенергії за умови жорсткої конкуренції велика частка прибутку повинна залишатися в державній компанії "Укренерго", яка продає на аукціонах право доступу до міждержавного перетину. Крім того, уряд зобов'язав експортерів перераховувати 80% доходу для забезпечення низьких цін на електроенергію для побутових споживачів. Утім, навіть попри це експортні контракти за рахунок великої різниці в цінах на електроенергію в Україні та ЄС можуть забезпечити єдиному трейдеру великі прибутки та за певних обставин негативно вплинути на надходження "Укренерго".

Розуміли це й українські чиновники, тому підготовка до експорту через єдиного трейдера почалась ще до початку комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС. Під це завдання навіть не створювали нову компанію, а вирішили використати вже існуючу з 2004 року АТ "Енергетична компанія України". Ймовірно, щоб зекономити час.

"Початок активної комерційної діяльності у стислий термін є пріоритетом для менеджменту", – пояснив Бутенко.

Запустити роботу дійсно вдалося в рекордно стислий термін. Так, 5 липня компанія отримала ліцензії на постачання електроенергії та газу, наприкінці місяця стала повноцінним учасником ринку електроенергії, а ще через три тижні – розпочала комерційну діяльність з поставок електроенергії на внутрішній ринок.

Тоді ж компанія вперше прийшла на аукціон "Укренерго" з купівлі доступу до міждержавного перетину й одразу отримала контроль над половиною експорту електроенергії.

Вже на цьому етапі виникають питання до обіцянки профільного міністерства, що трейдер "буде таким самим учасником ринку, як будь-який інший". Далі цих питань стане більше.

Ексклюзивний трейдер

Одна з головних переваг державного трейдера – необмежений доступ до ресурсу державної генерації. В першу чергу – до електроенергії "Енергоатому". Утім, як виявиться пізніше, це не єдина привілея "Енергетичної компанії України".

"Цей трейдер діє не на ринкових умовах, під нього постійно щось придумують. А коли таке відбувається – це нічого спільного з рівними умовами немає", – говорить співрозмовник ЕП в уряді.

Для старту роботи "ЕКУ" закупила значний обсяг електроенергії у "Енергоатома", але пізніше, за даними ЕП, трейдер звернувся до держкомпанії з проханням підписати додаткову угоду, в якій попросив закріпити можливість відтермінування оплати на 90 днів.

"Чому це раптом? Якщо цей трейдер просить таке відтермінування, то він ніякий не трейдер. Це означає, що він просто став прокладкою. На таких умовах будь-яка компанія з радістю працюватиме. Що це якщо не ексклюзивні умови?", – обурюється представник однієї з компаній-учасниць енергоринку.

Погоджується з ним і один з народних депутатів. "На таке відтермінування буде черга стояти від бажаючих. 3 місяці – це перша ознака того, що це схемна історія, а не ринковий трейдер. Коли "Енергоатом" одному покупцю дає такі умови, а іншому ні – це зловживання монопольним становищем. А чому дав? За хабар чи ні? Мають бути одні правила для всіх", – обурюється він.

Не виключено, що в майбутньому можуть виникнути питання і до законності цієї угоди. За даними ЕП, директор "Енергоатом-Трейдингу" Катерина Данілкова не взяла на себе відповідальність підписати додаток до згаданої вище угоди через що в середині серпня втратила свою посаду.

Замість неї "Енергоатом-Трейдинг" очолив представник ЗАЕС Володимир Маткін, якого співрозмовники ЕП називають "людиною міністра енергетики Германа Галущенка".

Питання до нової компанії

З перших днів до "ЕКУ" виникає принаймні три великих питання, однозначної відповіді на які поки немає. Тим більше, що слова влади про "рівні правила для всіх гравців" залишаються лише словами, за які ніхто не відповідає.

По-перше – чи дійсно в поточних умовах є нагальна необхідність в роботі такої компанії? Чому державні виробники електроенергії не можуть самостійно продавати власний ресурс? Адже "Енергоатом" та "Укргідроенерго" вже брали участь в продажі електроенергії на експорт.

"Є "Енергоатом-Трейдинг", де працює понад 100 людей. Це штат великого європейського трейдера. Що тоді всі ці люди робитимуть, якщо вони не можуть торгувати з Європою?", – запитує один з учасників ринку.

Друге питання – чи не постраждає конкуренція?

"Якщо цей трейдер на ексклюзивних умовах викуповуватиме державну електроенергію, то на торги за перетин приходитимуть "ЕКУ", ДТЕК та можливо ще кілька компаній. Через це є ризик, що конкуренція на аукціонах впаде, а разом з нею і доходи "Укренерго", – каже менеджер однієї з державних компаній.

Нагадаємо, що за неповних два місяці "Укренерго" отримала від експорту понад 2,5 млрд грн.

Через це питання можуть виникнути й у європейських партнерів, оскільки ключова вимога з їхнього боку задля збільшення обсягів купівлі української електроенергії – прозорі та конкурентні правила для всіх гравців ринку.

Третє і ключове – корупційні ризики.

"Всім обіцяли, що це буде ринкова історія, але судячи з того, як усе починається, наступним кроком може стати поява якихось незрозумілих експортних контрактів, особливо враховуючи "дубайський досвід" імпорту з Білорусі.

Де гарантія, що не буде змови з якимось словацьким чи румунським трейдером? При ціні в Румунії в 700 євро (за МВт-год – ЕП) чи не може державний трейдер запропонувати своєму контрагенту купити електроенергію на умовні 50 євро дешевше, а частину різниці попросити перерахувати якійсь офшорці за "інформаційно-консультаційні послуги?", – запитує високопоставлений співрозмовник в уряді.

Як бачимо, ризиків вистачає, як і питань до того, навіщо взагалі цей трейдер потрібен в такий непростий час. Особливо коли увага всього світу прикута до подій на Запорізькій АЕС, потенційна втрата якої означатиме мінус 6 000 МВт потужності для енергосистеми країни.

За негативного сценарію взимку Україна може забути про експорт та мільярдні надходження, а навпаки повинна буде думати про те, звідки залучити кошти для імпорту електроенергії.