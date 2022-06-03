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"Энергоатом" будет поставлять электроэнергию в Молдову

Пятница, 3 июня 2022, 15:25 - Алексей Павлыш

НАЭК "Энергоатом" с 4 июня начнет поставки электроэнергии в Молдову – крупнейший производитель электроэнергии Украины заключил экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.

Согласно договоренностям, "Энергоатом" планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тыс. МВт-час электроэнергии по цене $77 за 1 МВт-час.

"В свою очередь, благодаря экспорту Энергоатом получит дополнительный источник для финансирования ПСО, по которому осуществляется поставка электроэнергии населению.

Энергоатом имеет большой потенциал для увеличения объемов производства электрической энергии, поэтому ее экспорт в Молдову, а впоследствии – и в соседние страны ЕС, является очень перспективным направлением торговой деятельности компании", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что энергопотребление Молдовы в значительной степени зависит от генерации на принадлежащей РФ Молдавской ГРЭС. Украинский экспорт позволит стране диверсифицировать поставки электрической энергии и усилить ее энергетическую безопасность.

Напомним:

Сообщалось, что компания Energocom (Молдова) планирует подписать с "Энергоатомом" договор на поставку электроэнергии, который должен покрыть до 30% потребления страны в июне.

Экономическая правда

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Энергоатом электроэнергия Молдова
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