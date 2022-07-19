Міненерго опрацьовує питання створення єдиного держтрейдера електроенергії

Міністерство енергетики України опрацьовує питання щодо створення єдиного державного трейдера електроенергії на базі АК "Енергетична компанія України".

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр Герман Галущенко.

"Це питання не мертве. Воно у процесі. Тому і передали АК "ЕКУ" до Мінекономіки, тому що в такому разі компанія не може бути під Міненерго, щоб не порушувати наших європейських зобов'язань", - пояснив міністр.

За його словами, трейдер буде таким самим учасником ринку, як будь-який інший, а головним постачальником електроенергії йому буде державна генерація.

"Не йдеться про монополію, якісь спеціальні правила або ексклюзивні винятки для держави - правила залишаться на всіх однакові", - зауважив Галущенко.

За словами міністра, цій ідеї чиниться певний опір, але вона насамперед спрямована на захист інтересів держави.

Наприкінці червня уряд передав Міністерству економіки повноваження щодо управління 100% державних акцій у статутному капіталі акціонерного товариства "Енергетична компанія України", які перебували в управлінні Міненерго.

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"22 червня керівником компанії, видом діяльності якої останнім часом визначено торгівлю електроенергією, призначили колишнього голову трейдингової компанії групи ДТЕК "Д.Трейдинг" Віталія Бутенка, який також є власником ТОВ "ТЕТ груп", відомого імпортом електроенергії з Білорусі минулого року", - пише "Інтерфакс-Україна".

Економічна правда