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Україна стала частиною енергетичної системи Євросоюзу

Середа, 16 березня 2022, 15:58

Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу", тобто приєдналася до системи ENTSO-E.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Twitter.

"Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в Європу, а європейська – в Україну. Дякую членам ЄС, особисто президентці Еврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарці з питань енергетики Кадрі Сімсон і всім, завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема", – написав він.

Доповнюється…

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енергетика ЄС

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